Divulgação/Governo de SP Bombeiros exploram e identificam as trilhas da Serra do Mar

Dentro da mata densa da Serra do Mar, cadeia extensa de montanhas que se estende pelo sul e sudeste brasileiro, onde o relevo e as árvores podem dificultar as caminhadas e causar acidentes, recursos simples como a sinalização organizada das trilhas têm se tornado decisivos para ajudar os resgates realizados pelo Corpo de Bombeiros na área. Placas de sinalização, numeração sequencial de áreas e QR Codes espalhados ao longo dos percursos criam pontos de referência para aqueles que se perderam, funcionando como uma orientação estratégica.

O sistema, implantado e catalogado pelo Corpo de Bombeiros, tem como objetivo principal a facilitação da localização do resgate pela equipe, e estabelece uma espécie de mapa da região. Cada trilha recebe uma identificação ao longo do percurso (como Trilha 1, Trilha 2, Trilha 3) e, em caso de emergência, o visitante pode informar para os bombeiros exatamente onde se encontra, fornecendo um ponto de referência para o acesso das equipes de resgate, sejam elas terrestres ou aéreas

A iniciativa concentra-se principalmente na Serra do Mar, mas também se estende a outras áreas de grande procura, como a Serra dos Marins, onde está localizado o Pico dos Marins. A catalogação é feita pelas unidades do Corpo de Bombeiros que atuam nessas regiões e oferecem segurança adicional a quem se aventura por ambientes de difícil acesso.

Divulgação/Governo de SP Sinalização de áreas feita pelo Corpo de Bombeiros na Serra do Mar









Caso Marco Aurélio e o Pico dos Marins

Com a catalogação da área do Pico dos Marins, o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simon volta a ser relembrado.

O menino fazia parte do Grupo Escoteiro Olivetano de São Paulo e desapareceu no dia 8 de junho de 1985, aos 15 anos, enquanto fazia uma trilha em um trecho na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

A montanha, que é acessível para pessoas com pouca experiência, é conhecida por sua verticalidade, composta por um núcleo de rochas cristalinas altamente resistentes; o clima presente na região também é traiçoeiro e muda rapidamente, adicionando ainda mais dificuldade ao percurso. A trilha que Marco realizou para chegar até o cume, tem mais de 2,4 mil metros de altitude.

Marco Aurélio subiu o pico acompanhado do seu grupo de escoteiros, que era liderado por Juan Bernabeu. Ao terminar o percurso, ele receberia o título de Escoteiro Sênior e assumiria a liderança de sua patrulha.

Após um dos colegas se machucar, o grupo decidiu desistir de finalizar a aventura e retornar à base do acampamento. Marco Aurélio sugeriu que fosse na frente, abrindo caminho para o retorno e indo pedir ajuda de antemão, enquanto os outros carregavam o outro jovem que havia se ferido na trilha.

Após se separar dos demais, Marco Aurélio nunca mais foi encontrado.

Rodrigo Nunes Cartaz de "procura-se" divulgado na época do desaparecimento









Quando o grupo chegou à base do acampamento, percebeu que Marco Aurélio não havia retornado. O chefe dos escoteiros voltou para a trilha e, depois de aproximadamente quatro horas, retornou dizendo que não havia encontrado o adolescente.

A Operação Marins, em busca de Marco, foi uma das maiores mobilizações de resgate da história do país e reuniu mais de 300 pessoas entre militares, bombeiros e voluntários. A polícia encerrou o caso em 1990.

O mistério em torno do desaparecimento de Marco Aurélio rendeu diversas teorias, entre elas, a de que ele teria sido sequestrado, morto, atacado por animais ou até que foi vítima de uma atividade sobrenatural ou extraterrestres.



Recomendações em caso de acidentes

O Corpo de Bombeiros reforça uma orientação essencial em caso de emergência: quem se perde deve permanecer na trilha, uma vez que continuar andando pode levar a pessoa a se deslocar em círculos, aumentando a desorientação em meio à vegetação fechada.





Sempre que possível, a recomendação é que a pessoa permaneça parada e busque pontos de referência visíveis, como cachoeiras, antenas de telefonia ou placas de sinalização. A tentativa de comunicação deve sempre ser feita pelo telefone 193, canal direto do Corpo de Bombeiros.

Outro cuidado indispensável é informar familiares ou amigos sobre o percurso escolhido, o horário de saída e o previsto para retorno. Esses dados, em caso de desaparecimento, ajudam a direcionar as buscas e fornecem pistas sobre o ponto inicial da caminhada.

Além das medidas preventivas, os bombeiros recomendam que quem realiza as trilhas carreguem itens básicos de sobrevivência, como mochilas e potes impermeáveis, pederneira para acender fogo mesmo em condições de umidade, lanternas, carregadores portáteis, potabilizadores de água, kit de primeiros socorros e roupas de cores chamativas, que facilitam a visualização por equipes aéreas.

