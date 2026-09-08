Foto: Divulgação/SIE-SC A vila é conhecida por moradores da região entre Pomerode (SC) e Blumenau (SC)

A placa de trânsito da SC-110, conhecida pelo erro de grafia, passou por correção, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) de Santa Catarina.

A placa fica próxima de um dos acessos de Pomerode (SC) e viralizou após um motorista perceber o “erro de digitação”: ao invés de “Vila Itoupava”, constava “Vila Ipoupava”, na sinalização.

Saiba mais: Placa de trânsito com erro de digitação chama atenção em rodovia

Murici Balbinot, assessor da SIE explicou ao iG que a placa teve a troca efetivada em outubro do ano passado. Ainda, disse que “a troca não gera custo ao erário público”.

Conforme as informações, a correção foi feita pela empresa contratada, sem pagamento adicional do Estado.

O contrato ativo vincula a responsabilidade da sinalização das estradas estaduais na região à empresa Consórcio SCMAIS.

O iG procurou a empresa sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.

A sinalização está posicionada nas proximidades do acesso à Estrada Otto Mohr, uma das vias utilizadas por motoristas que circulam entre Pomerode (SC) e Blumenau (SC).

Erro na colocação das letras

De acordo com Murici, o erro foi na colocação das letras na placa. Isso porque esse tipo de placa normalmente não é impresso, como outros materiais. Elas têm as letras aplicadas individualmente, o que provavelmente ocasionou a troca do “T” pelo “P” por acidente.





Relembre o caso

A placa de trânsito instalada às margens de uma rodovia chamou a atenção de motoristas e moradores da região pelo erro na grafia da vila, que é conhecida, no fim de setembro de 2025. À época, imagens da sinalização errada foram enviadas e repercutiram na imprensa regional.

As fotos viralizaram e o caso acabou conhecido, alvo de brincadeiras nas redes sociais. Contudo, autoridades do setor de infraestrutura das cidades de Pomerode e Blumenau se mobilizaram para solicitar o ajuste necessário.

Conforme explicado pela SIE ao iG, o ajuste ocorreu pouco tempo depois, em outubro de 2025.



