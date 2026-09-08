Reprodução/Harrisons Caso foi à Justiça e imagens de câmeras seguem em análise para definir se há culpa da motorista

Uma menina de 3 anos morreu após ser atropelada por um carro apenas um dia depois do aniversário, em Odunpazari, na Turquia . Elif Mavi Avli estava com a mãe quando aconteceu o acidente.

Imagens de câmeras de segurança do momento do acidente seguem em análise pela Justiça e ainda há dúvidas se a motorista reduziu ou não a velocidade quando as duas atravessavam.

A mãe, Merve Mavi Avli, de 40 anos, sobreviveu, com lesões leves. A motorista foi identificada como Fatos Akil Bilgesoy, de 40 anos. Outras pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar e levaram a criança a um hospital.

Elif recebeu atendimento médico no dia do ocorrido, 3 de setembro, mas não resistiu. A família buscapelo acidente, e o caso ganhou grande repercussão na imprensa local.





Motorista alega não ter culpa

Fatos Akil Bilgesoy, motorista do carro, disse que dirigia a uma velocidade de no máximo 20km/h no momento do acidente e alega que freou imediatamente. As imagens ainda serão verificadas para confirmar as afirmações.

Ela alega que a distância entre a menina e o carro era muito curta, o que dificultou a capacidade de reação. Bilgesoy também se disse ter ficado em estado de choque e ter dificuldade de lembrar do acontecimento.

A motorista foi submetida à prisão domiciliar, mas foi presa efetivamente após a Justiça aceitar recurso apresentado pela família da vítima.

Na Justiça, uma disputa pela responsabilização da motorista corre, com advogados da família pedindo devidas penalizações, enquanto a defesa de Bilgesoy apresenta laudos do acidente para provar a impossibilidade de reação ao volante.

Uma primeira audiência já aconteceu, e as investigações sobre o acidente continuam.