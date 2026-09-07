Reprodução Placa com carro coberto por listras: saiba o que significa

Uma placa triangular com fundo branco, borda vermelha e um carro aparentemente coberto por listras pretas pode causar estranhamento entre motoristas que não conhecem seu significado. A sinalização, encontrada em alguns países, é um alerta para a possibilidade de baixa visibilidade na estrada.

O desenho representa um veículo circulando em uma área na qual a visão pode ser prejudicada por partículas suspensas no ar. Por isso, as faixas que atravessam o carro não são um detalhe decorativo, já que elas indicam que o motorista pode encontrar dificuldades para enxergar a pista e outros veículos mais à frente.

O que significa a placa com o carro entre listras

A placa é utilizada para alertar sobre condições que podem reduzir a visibilidade durante a direção.

O cenário mais comum associado à sinalização é a presença de neblina, especialmente em trechos de rodovias onde o fenômeno pode aparecer de forma repentina.

Dependendo do local e das condições climáticas, a redução da visibilidade também pode ocorrer por causa de fumaça ou de chuva muito intensa.

Por esse motivo, a placa funciona como uma advertência para que o motorista se prepare antes de entrar em uma área de visibilidade comprometida.

O que fazer ao encontrar essa sinalização

Ao perceber a placa, a recomendação é reduzir a velocidade de maneira gradual e aumentar a distância em relação ao veículo que está à frente.

A medida é importante porque, com a visão prejudicada, o motorista pode ter menos tempo para identificar uma freada, um obstáculo ou uma mudança no trajeto.

Também é recomendado evitar ultrapassagens durante trechos de baixa visibilidade.

Orientações de departamentos de trânsito brasileiros para situações de neblina seguem a mesma lógica: diminuir a velocidade, manter uma distância maior dos outros veículos e utilizar a iluminação adequada.

Farol alto pode piorar a visibilidade

Um cuidado importante durante a neblina é evitar o uso do farol alto.

A luz intensa pode ser refletida pelas pequenas gotas de água suspensas no ar e retornar para os olhos do motorista, criando uma espécie de clarão e dificultando ainda mais a visão.

A orientação é utilizar o farol baixo e, quando o veículo possuir o equipamento, o farol de neblina.

Essa placa existe no Brasil?

O modelo específico que mostra um carro atravessado por várias listras não faz parte do padrão de sinalização normalmente utilizado nas rodovias brasileiras.

No país, os alertas relacionados à neblina e à baixa visibilidade podem aparecer por meio de outros tipos de sinalização, incluindo placas de advertência e painéis eletrônicos.

Mesmo sem encontrar exatamente esse desenho nas estradas brasileiras, o motorista deve adotar os mesmos cuidados sempre que enfrentar condições que prejudiquem a visão.

O que diz a legislação brasileira

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas para a condução em condições de baixa visibilidade.

Em situações de chuva, neblina ou cerração, o motorista deve utilizar a luz baixa. Também é necessário adequar a velocidade às condições da via, principalmente quando a visibilidade estiver comprometida.

A atenção deve ser redobrada porque a neblina pode esconder veículos, curvas, obstáculos e mudanças na pista.





Por que a neblina aumenta o risco de acidentes?

A baixa visibilidade reduz a capacidade do motorista de identificar o que acontece à frente com antecedência.

Um veículo parado, uma curva ou uma frenagem podem ser percebidos apenas quando já existe pouco espaço para reagir. Em situações de tráfego intenso, isso também pode aumentar o risco de batidas em sequência.

A umidade ainda pode deixar o pavimento escorregadio, contribuindo para aumentar a distância necessária para uma frenagem segura.

Por isso, o significado da placa do carro coberto por listras é mais importante do que parece, já que ela indica que o motorista deve se preparar para enxergar menos e adaptar a condução às condições da estrada.