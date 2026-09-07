Divulgação Tarifas de 7 pedágios da Via Cristais, na BR-040/GO/MG, sobem a partir do dia 10 de setembro

Motoristas que trafegam pela BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO) terão que pagar mais caro nos pedágios a partir de 10 de setembro. As tarifas das sete praças administradas pela concessionária Via Cristais serão reajustadas em 7,68%, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O aumento foi autorizado pela ANTT por meio da Decisão nº 1.093/2026, publicada no Diário Oficial da União em 24 de agosto. A atualização considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre janeiro de 2025 e julho de 2026.

Com o reajuste, o valor cobrado de veículos da categoria 1, que inclui automóveis, caminhonetes e furgões, ficará entre R$ 12,10 e R$ 16,60, dependendo da praça.

Veja quanto ficará o pedágio nas sete praças

A nova tabela estabelece valores diferentes conforme a praça de cobrança. A maior tarifa para carros será aplicada na P7, em Capim Branco, onde o valor passará de R$ 15,50 para R$ 16,60.

Via Cristais Valores das praças de pedágios





Reajuste vale a partir da meia-noite

Os novos valores começam a ser cobrados à 0h de 10 de setembro. O reajuste previsto no contrato de concessão considera um Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,14890, correspondente à atualização de 7,68%.

A alteração vale para as sete praças existentes no trecho da BR-040 administrado pela Via Cristais, que liga a região de Belo Horizonte a Cristalina.

Quanto pagam caminhões e outros veículos

O reajuste também altera os valores para veículos comerciais, de acordo com o número de eixos e o tipo de rodagem.

Para um caminhão leve, ônibus, trator ou furgão de dois eixos, por exemplo, a tarifa será o dobro do valor da categoria 1. Na P1, o valor será de R$ 24,20, enquanto na P7 chegará a R$ 33,20.

Já um automóvel ou caminhonete com quatro eixos, classificado na categoria 5, terá tarifas de R$ 24,20 a R$ 33,20, conforme a praça.

Nos veículos pesados com cinco eixos, a tarifa chegará a R$ 83,00 na P7. Para caminhões com seis eixos, o maior valor será de R$ 99,60. Já os veículos de sete e oito eixos pagarão até R$ 116,20 e R$ 132,80, respectivamente, na praça de Capim Branco.

Motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas e motos, classificadas na categoria 11, aparecem na tabela sem cobrança de tarifa. Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático também estão indicados sem cobrança.





Por que as tarifas aumentaram?

Segundo a concessionária, a arrecadação dos pedágios é destinada ao cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão. Entre elas estão investimentos em infraestrutura, conservação e recuperação do pavimento, atendimento operacional 24 horas e ações de segurança viária.

O trecho concedido à Via Cristais compreende a ligação entre Belo Horizonte e Cristalina, passando por diferentes cidades de Minas Gerais e chegando ao estado de Goiás.