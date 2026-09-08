Montagem/iG Veja os 5 fatos que podem bombar nesta terça (8)

A abertura da 81ª Assembleia-Geral, que reunirá em setembro 193 países-membros, incluindo o Brasil;, o encontro Lua minguante com Júpiter no céu, no amanhecer do dia; o sorteio de R$ 70 milhões na Mega-Sena, a divulgação do IGP-DI e do IPC-S pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e três jogos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana estão entre os destaques desta terça-feira (8).

81ª Assembleia-Geral da ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) inicia nesta terça-feira (8), em Nova Iorque, mais uma rodada de debates sobre os principais problemas internacionais, a 81ª Assembleia-Geral, com 193 países-membros, incluindo o Brasil. Na pauta, a retomada da cooperação entre as nações, o desenvolvimento sustentável e a busca por respostas conjuntas para crises que afetam diferentes regiões do mundo.

A programação, que se estende por todo o mês de setembro, começa sob o tema “Restaurar a confiança, gerir a transformação: uma Organização das Nações Unidas que funciona para todos”.

Lua e Júpiter juntos

No nascer desta terça-feira (8), uma fina Lua minguante encontrará Júpiter no céu, formando uma bela aproximação aparente entre os dois astros. Para observar, é preciso olhar para o horizonte leste por volta das 6 horas.

Júpiter, brilhando intensamente, estará próximo à Lua e poderá ser facilmente identificado a olho nu. Um belo encontro para começar o dia observando o céu.

Mega-Sena

A Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 70 milhões nesta terça-feira (8). O concurso 3.055 será sorteado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília. Há transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

O prêmio aumentou depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.054, realizado no domingo (6). Na ocasião, estavam em jogo cerca de R$ 47,4 milhões.

Economia

Passado o feriado do Dia da Independência, a econômica doméstica começa nesta terça-feira (8), com a divulgação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) e do IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O IGP-DI é um indicador que mede a inflação sobre toda a atividade econômica; registra a variação de preços desde as matérias-primas agrícolas e industriais até os bens e serviços finais. O IPC-S mede o custo de vida de famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários-mínimos. Embora seja divulgado quatro vezes por mês, calcula a média de preços das últimas quatro semanas

Também na agenda econômica, desta terça, o Banco Central também vai divulgar o Relatório Focus semanal e a Anfavea deve apresentar os dados de produção e venda de veículos de agosto.

Esporte

A terça-feira (8) traz confrontos de peso do futebol sul-americano, com jogos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana

Pelas quartas de final da Libertadores, Fluminense x Platense da Argentina fazem o jogo de ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h.

E pela Copa Sul- Americana, nas quartas de final, também às 19 horas, o Vasco joga contra o Independiente Santa Fe, em Bogotá. Um pouco mais tarde, às 21h30, o São Paulo vai enfrentar seu rival histórico, o Boca Junior, na Bombonera, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.