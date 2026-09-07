Redação DW Erupção contínua de 25 horas do Anak Krakatau produziu fonte de lava e estrondo ouvido a 700 quilômetros de distância

Ao menos sete aeroportos permaneciam fechados na manhã desta segunda-feira (07/09) na Indonésia devido às nuvens de cinzas geradas pelas erupções do Monte Anak Krakatau.

As erupções geraram atrasos, desvios ou cancelamentos de 2,3 mil voos, afetando mais de 270 mil passageiros, informou o ministro indonésio dos Transportes, Dudy Purwagandhi. Entre os aeroportos fechados estão os dois que atendem à capital, Jacarta.

As cinzas do Anak Krakatau, situado entre as ilhas de Java e Sumatra, encobrem Jacarta e várias áreas vizinhas desde a erupção no final desta sexta-feira. Os sete aeroportos devem permanecer fechados até as 18h, no horário local. Outro aeroporto, no sul de Sumatra, já foi reaberto.

"Não podemos determinar quando isso terminará devido às condições meteorológicas variáveis", afirmou o ministro, em nota divulgada nesta segunda-feira.

Erupções e terremotos intermitentes

A erupção contínua de 25 horas do Anak Krakatau, que produziu uma fonte de lava e um estrondo ouvido a 700 quilômetros de distância, terminou neste domingo, informou a agência geológica do país. No entanto, o vulcão permaneceu ativo nesta segunda-feira, com erupções moderadas e intermitentes, emissão de cinzas escuras e pequenos terremotos localizados, segundo a agência. As condições meteorológicas dificultavam a observação visual da erupção.

As erupções fizeram com que colunas de cinzas atingissem alturas de até 6 mil metros no lado do vulcão voltado para Java e 15 mil metros no lado voltado para Sumatra e em algumas partes da província de Banten, em Java, informou a agência meteorológica BMKG em seu site.

No domingo, a agência de gestão de desastres recomendou que as pessoas utilizassem máscaras ao circular ao ar livre para evitar inalar as cinzas. Em Jacarta e Lampung, as escolas adotaram o ensino remoto para evitar riscos à saúde dos alunos, informou a agência de notícias estatal Antara.

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, liderou uma reunião virtual com autoridades nesta segunda-feira para tratar das consequências das erupções, além das consequências de um terremoto ocorrido em 15 de agosto que matou mais de 130 pessoas no leste do país e os incêndios florestais em curso. Ele afirmou que o orçamento para mitigação de desastres precisa aumentar significativamente.

"Este é o nosso destino; um país situado no Círculo de Fogo", afirmou, se referindo à zona geológica que circunda grande parte do Oceano Pacífico, onde estão cerca de 75% dos vulcões ativos do planeta e a maioria dos terremotos mais fortes do mundo, devido ao encontro e à movimentação de várias placas tectônicas.

Ele acrescentou que são necessários mais helicópteros equipamentos para combate a incêndios e resposta a emergências para enfrentar os desastres naturais. "Para o futuro, adotaremos medidas preventivas."

Alta probabilidade de novas erupções

O Anak Krakatau é uma ilha vulcânica localizada no Estreito de Sunda, entre as principais ilhas da Indonésia, Java e Sumatra. Seu nome significa "filho de Krakatau", e o vulcão é descendente do infame Krakatau, cuja monumental erupção de 1883 desencadeou um período de resfriamento global.

Uma erupção do Anak Krakatau em 2018 causou um tsunami que matou pelo menos 430 pessoas em Sumatra e Java. Pesquisadores acreditam que a atividade vulcânica desencadeou um deslizamento de terra subaquático, causando o colapso de uma grande porção da encosta sudoeste do Anak Krakatau e o deslocamento de um grande volume de água.

A Indonésia tem mais de 120 vulcões ativos e frequentemente enfrenta erupções devido à sua localização ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, o anel de falhas sísmicas em torno do Oceano Pacífico onde ocorre a maior parte da atividade sísmica global.

O site da agência de monitoramento de vulcões indicou que a erupção mais recente do Anak Krakatau ocorreu na noite deste domingo e alertou que "a probabilidade de novas erupções nos próximos períodos permanece alta".

rc/cn (Reuters, AP)