Foto: Arteris/ Divulgação Rodovia é a principal ligação entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP),

A Rodovia Fernão Dias (BR-381) começa a receber uma obra de reciclagem do pavimento a partir desta terça-feira (8), em Vargem, no interior de São Paulo. Os trabalhos serão realizados de forma ininterrupta e devem afetar o fluxo do trânsito na região.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, a Motiva Minas_SP, o serviço começa a ser realizado às 8h desta terça-feira (8), entre os quilômetros 17 e 14 da pista sentido Belo Horizonte.

A previsão é de que o trabalho seja finalizado até o meio-dia do próximo domingo (13). Sendo assim, as equipes operacionais vão atuar de forma contínua, 24 horas por dia.

A empresa informou que as obras integram um conjunto de ações iniciais voltadas à melhoria da infraestrutura, da segurança viária e da qualidade da viagem na Fernão Dias.

A reciclagem, ainda segundo a concessionária, é uma das soluções mais completas para recuperação do pavimento. Ela atua diferentemente de intervenções superficiais, envolvendo a renovação de toda a estrutura da pista.

O serviço substitui as camadas que vão da base do solo até o revestimento do asfalto. Com isso, o resultado é um pavimento mais resistente, confortável e preparado para suportar o tráfego de longo prazo.

Orientação aos motoristas

A Motiva Minas_SP informou que, durante os trabalhos, a sinalização vai ser reforçada e vai haver restrição da faixa da direita. Sendo assim, neste período, o tráfego flui pela faixa da esquerda.

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção ao trafegar pela região, respeitar a sinalização implantada, os limites de velocidade e as orientações das equipes operacionais.

Também é importante manter distância segura do veículo à frente e programar a viagem com antecedência, especialmente nos períodos de maior movimento, conforme informou a concessionária.

Durante as intervenções, a Motiva Minas_SP reforça a campanha Movimento Afaste-se, que orienta os motoristas, ao se aproximarem de atendimentos no acostamento, a mudarem de faixa sempre que for possível e seguro.

Caso não seja possível, a recomendação é reduzir a velocidade em até 40 km/h, para ajudar a preservar a segurança das equipes que atuam na rodovia.



