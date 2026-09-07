Foto: CCR-Motiva/Divulgação Interdições acontecem desde o dia 27 de julho para construção de novas pistas

A Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), vai continuar recebendo os trabalhos de desmonte de rochas durante esta semana. Os serviços começam a partir desta terça-feira (8).

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, as atividades estão sendo realizadas para a construção de novas pistas de subida e descida da serra. Nesta segunda-feira (7), os trabalhos não serão realizados por conta do feriado do Dia da Independência.

Durante este período, a pista sentido São Paulo vai ser bloqueada, na altura do quilômetro 224,5.

A detonação acontece na terça-feira (8), na quarta-feira (9), na quinta-feira (10) e no sábado (12).

O horário da detonação vai ser sempre das 13h às 15h. No sábado, o horário do serviço é das 16h às 18h. Veja o cronograma:

Segunda-feira (7) - não haverá detonação;

Terça-feira (8) - das 13h às 15h;

Quarta-feira (9) - das 13h às 15h;

Quinta-feira (10) - das 13h às 15h;

Sexta-feira (11) - não haverá detonação;

Sábado (12) - das 16h às 18h.



O cronograma pode sofrer alterações devido às condições climáticas ou de necessidades operacionais. Ainda de acordo com a CCR-Motiva, a pista no sentido Rio de Janeiro vai seguir operando normalmente.

A concessionária também orientou os motoristas a respeitarem a sinalização no local e o limite de velocidade.

Interdição por seis meses

Um trecho da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), foi totalmente bloqueado no dia 27 de agosto. A interdição tem duração estimada de seis meses.

De acordo com a CCR-Motiva, o bloqueio será feito no retorno localizado na altura do quilômetro 233,2 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí, município do interior carioca.

A interdição é feita para permitir o avanço das obras da Nova Serra das Araras. Durante o período de interdição, os condutores deverão utilizar desvios já definidos pela concessionária.

O bloqueio é necessário porque o novo traçado da rodovia será construído exatamente na área onde funciona o atual dispositivo de retorno, impossibilitando a continuidade das obras com segurança.

A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, quando será concluída essa etapa do projeto e inaugurado o último viaduto da nova pista de descida. Com a nova estrutura, as manobras passarão a ser realizadas sem cruzamentos ao nível, aumentando a segurança dos motoristas.



