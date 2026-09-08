Reprodução Talita Ramos Andrade foi encontrada morta em estrada rural de Artur Nogueira

A morte de Talita Ramos Andrade , de 35 anos, em Artur Nogueira, no interior de São Paulo, terminou com uma sequência de acontecimentos que mobilizou forças de segurança da região e chamou atenção para a violência enfrentada pela vítima antes do crime.

Talita havia deixado a cidade onde viveu por anos e se mudado para Campinas (SP) após o fim de um relacionamento de cerca de duas décadas. Segundo familiares, ela tinha medo das ameaças do ex-companheiro e queria recomeçar a vida.

Ela possuía uma medida protetiva e havia procurado a polícia para denunciar as ameaças que, segundo relatou, sofria constantemente.

No sábado (05), porém, Talita voltou a Artur Nogueira para devolver um carro ao ex-companheiro. Depois disso, não foi mais vista.

Horas mais tarde, seu corpo foi encontrado às margens de uma estrada rural.

Corpo foi encontrado em estrada

Um morador encontrou o corpo de Talita na Estrada da Torre, próximo à entrada do condomínio Recanto das Palmeiras, e acionou a Guarda Municipal.

Segundo a Polícia Civil, a mulher apresentava marcas de tiros e sinais de violência no rosto.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A investigação passou a trabalhar com a hipótese de que Talita tenha sido morta em outro local e que o corpo tenha sido levado até a estrada rural, onde foi abandonado.

O caso é investigado como feminicídio.

Talita deixa três filhos.

Mudança para Campinas

A morte da atendente de caixa trouxe à tona a história dos últimos meses de sua vida.

Após o fim do relacionamento, Talita decidiu sair de Artur Nogueira. Ela havia vivido com o ex-companheiro durante cerca de 20 anos e, segundo familiares, não se sentia mais segura na cidade.

Há aproximadamente dois meses, mudou-se para Campinas para tentar começar uma nova etapa.

A mudança, porém, não significou o fim do medo.

Talita tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e havia registrado, neste ano, um boletim de ocorrência relatando ameaças constantes.

A família acredita que ela buscava distância justamente para tentar viver longe da situação que enfrentava após o término.

'Mãe maravilhosa e guerreira'

Para os amigos, Talita era muito mais do que a vítima de um crime que agora é investigado pela Polícia Civil.

A amiga Sheila Aparecida Beck a descreveu como uma mulher batalhadora e dedicada aos três filhos.

A Talita era uma mãe maravilhosa, guerreira. Sheila, amiga de Talita





Segundo Sheila, Talita trabalhava em diferentes atividades para garantir o sustento da família.

Ela estava indo trabalhar. Ela não tinha preguiça. Ia para a faxina, era manicure, era tudo. Sheila, amiga de Talita





A amiga disse que acompanhou parte das dificuldades enfrentadas por Talita após o fim do relacionamento.

Segundo ela, nos últimos tempos, havia a impressão de que a situação estava mais tranquila.

Tinha uma medida protetiva, só que ele começou a mudar, ele estava mais calmo, então eu não consigo entender o que aconteceu. Sheila, amiga de Talita





A morte deixou familiares e amigos abalados.

Suspeito passou a ser procurado

Após a identificação da vítima e o avanço das investigações, o ex-companheiro de Talita, Anderson Souza Andrade Ramos, de 42 anos, passou a ser procurado.

Reprodução Anderson Sousa Andrade Ramos, de 42 anos, suspeito de matar a ex-companheira em Artur Nogueira (SP)

Inicialmente, a Polícia Civil informou que ainda não era possível estabelecer, com base apenas nos dados preliminares, uma relação de autoria. No entanto, Anderson passou a ser considerado o principal suspeito do feminicídio.

A Justiça decretou a prisão preventiva dele.

Durante as buscas, a Guarda Municipal localizou o carro do suspeito, mas Anderson continuava desaparecido.

A procura mobilizou equipes das polícias Civil, Militar e da Guarda Municipal.

Buscas mobilizaram helicóptero

Na segunda-feira (07), Anderson foi localizado na região do Jardim Blumenau, em Artur Nogueira.

As buscas contaram inclusive com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Segundo a Guarda Municipal, durante a fuga, o suspeito entrou em uma propriedade e fez uma família refém. Quando as equipes chegaram, ele conseguiu escapar novamente.

Os agentes continuaram as buscas pela região.

Em uma nova varredura, as equipes retornaram à propriedade e encontraram Anderson escondido debaixo de um galinheiro.

Reprodução Suspeito foi encontrado escondido debaixo de um galinheiro e acabou baleado após troca de tiros com a Guarda Municipal

Troca de tiros

Segundo a Guarda Municipal, ao ser localizado, Anderson atirou contra os agentes.

A corporação afirmou que houve revide durante a ocorrência e o homem foi baleado.

Ele foi socorrido com vida e levado ao pronto-socorro de Artur Nogueira.

A prisão preventiva decretada pela Justiça seria cumprida após o atendimento médico.

Horas depois, porém, a Guarda Municipal confirmou que Anderson não resistiu aos ferimentos.

O suspeito morreu na noite de segunda-feira (07).

Região chega a 15 feminicídios em 2026

A morte de Talita elevou para pelo menos 15 o número de feminicídios registrados na região de Campinas em 2026.

O levantamento mostra que, em 13 dos 15 casos contabilizados neste ano, os suspeitos eram maridos, companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

Campinas lidera o número de ocorrências, com quatro casos, seguida por Hortolândia, com três. Artur Nogueira e Valinhos registraram dois feminicídios cada.

Além desses municípios, também houve casos em Itapira, Lindóia e Sumaré.