Divulgação/Governo de SP Frio em São Paulo

São Paulo amanheceu com céu encoberto e gradual elevação da temperatura durante as primeiras horas da manhã; a mínima registrada foi de 12ºC durante a madrugada, de acordo com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas no último domingo (6), e a medida se estende para este início da semana. A máxima prevista para esta terça-feira (8) é de apenas 18ºC, com índices de umidade do ar acima dos 70%.

Por mais que a umidade esteja mais alta, não há previsão de chuva para a capital e o sol pode aparecer entre poucas nuvens.

Próximos dias

As chuvas devem retornar à capital a partir de quarta-feira (9). Por mais que o sol apareça entre poucas nuvens, causando uma elevação gradual das temperaturas, uma área de baixa pressão provoca pancadas isoladas de chuva entre a tarde e o início da noite. A mínima segue baixa, com 13°C previstos para os primeiros horários da manhã, e a máxima pode chegar aos 22ºC, garantindo uma clima ameno.





Na próxima quinta-feira (10), uma nova frente fria começa a atuar no estado e traz chuvas fortes; os piores cenários devem acontecer nos municípios do sul e leste paulista, além daqueles que fazem divisa com o Paraná. A mínima prevista é de 17ºC e, a máxima, de 24ºC.

Na sexta-feira (11), as temperaturas máximas terão um aumento, podendo chegar aos 26ºC, mas a atuação da frente fria se mantém, podendo trazer pancadas de chuva, acompanhadas de raios e vento forte.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil do Estado orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (8): Mínima de 12°C e máxima de 19°C. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa

- Quarta-feira (9): Mínima de 14°C e máxima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (10): Mínima de 17°C e máxima de 24°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde

- Sexta-feira (11): Mínima de 19°C e máxima de 26°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (12): Mínima de 15°C e máxima de 24°C. Tempo severo,com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite.

