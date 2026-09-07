Reprodução/redes sociais Cargueiro da Amazon sai da pista e deixa 5 mortos em Miami

Um avião cargueiro que operava para a Amazon saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, no domingo (06), e deixou pelo menos cinco mortos. Outras cinco pessoas ficaram feridas, três delas em estado crítico.

O Boeing 767-300, operado pela companhia 21 Air, fazia o voo 7598 da Prime Air e havia partido de San Juan, em Porto Rico. A aeronave ultrapassou o limite da pista pouco antes das 15h (horário de Brasília), 14h (hora local), segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Depois de sair da pista, o avião atingiu vários veículos e pegou fogo. Mais de 60 unidades de resgate, com cerca de 200 profissionais, foram mobilizadas. O piloto e o copiloto chegaram a ficar presos na aeronave, enquanto outras vítimas precisaram ser retiradas de veículos atingidos.

As autoridades ainda não divulgaram as identidades das pessoas que morreram. Os cinco feridos foram levados para hospitais da região.

O acidente interrompeu as operações do Aeroporto Internacional de Miami. Todas as pistas e vias de circulação de aeronaves chegaram a ser fechadas. Duas das quatro pistas já haviam sido reabertas mais tarde, mas o terminal ainda registrava impactos nos voos.

FAA e NTSB investigam acidente com avião da Amazon

A causa da saída de pista ainda não foi determinada. A FAA confirmou a abertura de investigação, e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) também apura o acidente.

A presidente do NTSB, Jennifer Homendy, deve apresentar novas informações sobre o trabalho dos investigadores nesta segunda-feira (07). O órgão costuma divulgar as primeiras constatações antes de determinar a causa provável, processo que pode levar mais tempo.

A Amazon confirmou que o avião era operado pela 21 Air. Em nota, a empresa lamentou as mortes, afirmou que presta apoio aos envolvidos e disse que vai colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.