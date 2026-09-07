Reprodução Obra bilionária na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) aumenta problemas de enchentes em município carioca

A Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, precisou acionar o Ibama após um problema ser identificado nas tubulações da rede municipal de drenagem, localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Os estragos agravavam a situação de enchentes na cidade. As informações são do jornal OGlobo.

De acordo com as informações, os técnicos encontraram as estruturas já danificadas e recompostas com os chamados “bacalhaus”, nome usado para reparos improvisados.

As obras estão localizadas no bairro Rancho Novo, entre a Rua Luís Sobral e a Avenida Nilo Peçanha.

Porém, segundo a reportagem, a descoberta é mais um capítulo de um impasse entre a administração municipal e a rodovia, que se arrasta desde 2024.

A Prefeitura de Nova Iguaçu afirma que as intervenções na Via Dutra não devem se limitar a novas pistas, pois não há canais e galerias adequados para a água atravessar a rodovia.

A estrutura vira uma barreira que prende a água, como uma represa, e aumenta as chances de agravar as enchentes na cidade.

Ainda de acordo com OGlobo, a concessionária responsável pelo trecho, a Ecovias Rio-Minas, estourou o prazo de 90 dias para apresentar estudos de drenagem à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em vez disso, a empresa avançou com as obras de pavimentação.

O investimento total no trecho é de cerca de R$ 14 bilhões, um valor em torno de sete vezes superior ao orçamento anual de Nova Iguaçu.

O iG acionou a prefeitura e também a concessionária, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.



