Foto: Márcia Foletto Ressaca no mar do Rio de Janeiro

Os cariocas começam esta semana com mais um dia marcado pelo frio e pela chuva, que devem estar presente ao longo de toda segunda-feira (7), feriado do dia da Independência do Brasil. Além disso, quem visita a cidade terá que manter distância das praias em virtude do alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil.

De acordo com o sistema meteorológico da Prefeitura, o Alerta Rio, nesta segunda o tempo permaneceinstável na cidade do Rio devido ao transporte de umidade do oceano para o continente.

O céu continuará encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão baixas, com mínima prevista de 12°C e máxima de 20°C.

Tarde mais fria do ano

Seguindo a onda de temperaturas baixas que vem marcando a cidade, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que as estações do Sistema Alerta Rio registraram a tarde mais fria do ano, no último domingo (6/9), por volta das 15h20, quando os termômetros marcaram 19,3ºC, em São Cristóvão.





Alerta de Ressaca

Se já não bastasse as chuvas e o frio intenso, os cariocas ainda terão que lidar no início desta semana com um Alerta de Ressaca, emitido pela Marinha do Brasil.

Também segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a Marinha informou que deste sábado (5/09), um aviso de ressaca foi emitido para à partir Das 0h dessa segunda-feira (7/09), até às 18h.

A informação é de que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio.

Por questões de segurança, durante esse período de ressaca, o COR-Rio reforçou as seguintes orientações: