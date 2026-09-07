Os cariocas começam esta semana com mais um dia marcado pelo frio e pela chuva, que devem estar presente ao longo de toda segunda-feira (7), feriado do dia da Independência do Brasil. Além disso, quem visita a cidade terá que manter distância das praias em virtude do alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil.
De acordo com o sistema meteorológico da Prefeitura, o Alerta Rio, nesta segunda o tempo permaneceinstável na cidade do Rio devido ao transporte de umidade do oceano para o continente.
O céu continuará encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão baixas, com mínima prevista de 12°C e máxima de 20°C.
Tarde mais fria do ano
Seguindo a onda de temperaturas baixas que vem marcando a cidade, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que as estações do Sistema Alerta Rio registraram a tarde mais fria do ano, no último domingo (6/9), por volta das 15h20, quando os termômetros marcaram 19,3ºC, em São Cristóvão.
Alerta de Ressaca
Se já não bastasse as chuvas e o frio intenso, os cariocas ainda terão que lidar no início desta semana com um Alerta de Ressaca, emitido pela Marinha do Brasil.
Também segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a Marinha informou que deste sábado (5/09), um aviso de ressaca foi emitido para à partir Das 0h dessa segunda-feira (7/09), até às 18h.
A informação é de que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio.
Por questões de segurança, durante esse período de ressaca, o COR-Rio reforçou as seguintes orientações:
- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria.
- Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.