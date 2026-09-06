Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação/Agência Brasil Em 09 de agosto de 2025 nevou em regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Uma forte massa de ar polar avança pelo Sul do Brasil neste domingo (6) e aumenta a possibilidade de neve em áreas de maior altitude. Segundo a MetSul, a combinação entre o ar muito frio e a presença de umidade pode provocar neve ou chuva congelada entre o fim deste domingo e o começo da segunda-feira (7).

A maior possibilidade está concentrada em regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, especialmente em locais acima dos 1.000 metros de altitude.

Onde pode nevar no Sul do Brasil

De acordo com a MetSul, há possibilidade de ocorrência de neve entre os Aparados da Serra e o Planalto Sul Catarinense na segunda metade deste domingo e nas primeiras horas de segunda-feira.

A chance aumenta conforme a altitude. Em áreas próximas dos 1.000 metros, a possibilidade é considerada baixa a média. Já acima dos 1.200 metros, a probabilidade passa a ser média a alta.

Entre os locais com maior potencial para registrar o fenômeno estão São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e municípios do Planalto Sul de Santa Catarina.

Além da neve, também não está descartada a ocorrência de chuva congelada, dependendo das condições de temperatura e umidade no momento da precipitação.

Frio será intenso durante todo o domingo

A massa de ar frio é considerada muito forte para o mês de setembro e deve manter as temperaturas baixas durante todo o dia.

No Rio Grande do Sul, algumas cidades, principalmente no Sul do estado e nas regiões serranas, podem registrar temperaturas ao redor ou abaixo de 10°C durante a tarde.

O vento também deve contribuir para aumentar a sensação de frio. Rajadas de aproximadamente 40 km/h a 70 km/h são previstas em alguns pontos, acompanhando a entrada do ar polar.

Segunda-feira deve ter madrugada ainda mais gelada

O frio deve se intensificar durante as madrugadas de domingo, segunda e terça-feira. A previsão indica que a segunda-feira (7) será especialmente gelada.

Em áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul, as temperaturas mínimas podem chegar a -5°C a -7°C.

A partir de terça-feira (8), as mínimas começam a subir gradualmente, mas o amanhecer ainda deve ser marcado por temperaturas muito baixas.





Massa de ar polar também chega ao Sudeste

O sistema de frio não ficará restrito ao Sul. A massa de ar polar também avança em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste, provocando queda nas temperaturas no começo da semana.

Em São Paulo, a previsão indica um domingo e uma segunda-feira com muitas nuvens, chuva e garoa, além de temperaturas baixas ao longo do dia.

No Centro-Oeste, também deve haver queda nos termômetros, embora a previsão não indique um frio tão intenso quanto o esperado no Sul do país.