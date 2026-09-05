Luís Granado/iG São Paulo registra neste sábado (5) tempo nublado e chuvas

O fim de semana que antecede o feriado do Dia da Independência será de possibilidade de chuva e trovoadas do oeste a sul da Região Norte, passando por todo o Centro-Oeste e por grande parte do Sudeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para essas áreas, não se descarta a ocorrência de tempestades. A instabilidade é resultado da passagem de uma forte frente fria, que deve causar queda acentuada da temperatura desde o extremo sul do Brasil até o sul da Amazônia.

“ No Sul, em especial, a presença do sistema de alta pressão que acompanha o avanço da massa de ar frio, garante estabilidade durante o feriadão no Rio Grande do Sul e em grande parte de Santa Catarina. Apesar do tempo firme nessas áreas, a temperatura será muito baixa, com possibilidade de geada no Rio Grande do Sul e em regiões de serra de Santa Catarina, além do sul do Paraná”, destacou o Inmet.

Confira a previsão do tempo por região:

Norte

Neste sábado (5), a previsão inclui áreas de instabilidade que atuam sobre o oeste e sul da região. Com isso, ocorrem chuvas acompanhadas de trovoadas no centro-sul do Pará, no Tocantins, em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Em Roraima e nas demais áreas do Amazonas, há possibilidade de chuva isolada.

Nas demais áreas, incluindo Belém e Macapá, a previsão é de muitas nuvens, mas sem chuva. No Amazonas e em Roraima, o dia será quente com temperaturas muito altas, com máximas de 37°C em Manaus e Boa Vista. A temperatura mínima entre as capitais será de 22°C em Palmas.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sul de Rondônia.

Já o domingo (6), véspera do feriado, será marcado com muita instabilidade, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre, em Rondônia, no Amazonas e no sudoeste do Pará. No centro-oeste de Roraima, no norte e leste do Amapá, no sudeste do Pará e no centro-norte do Tocantins ocorrem chuvas isoladas.

Não chove no norte do Pará, incluindo a capital Belém, onde o céu fica com muitas nuvens. O calor não dá trégua na região Amazônica e aumenta no Pará. Em Manaus, a máxima pode chegar a 37°C. Em Boa Vista, 36°C. Em Belém, 35°C. Em Porto Velho, onde a nebulosidade predomina, a máxima fica em 32°C.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no leste do Acre, sul do Amazonas e em Rondônia. Também há aviso amarelo de perigo potencial para declínio de temperatura no sudeste do Acre e no sudoeste e sul de Rondônia.

Nordeste

O sábado registra áreas de instabilidade que se formam na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e causam chuvas acompanhadas de trovoadas no oeste da Bahia. No sul do Maranhão e do Piauí, ocorrem chuvas isoladas ao longo do dia. Na região central do Maranhão, há possibilidade de chuva isolada.

O tempo fica ensolarado, com poucas nuvens, em grande parte da região central da Bahia, no sul do Ceará, no sudoeste da Paraíba e no centro-oeste de Pernambuco. Nas demais áreas, o sábado terá muitas nuvens, mas sem chuva. Entre as capitais, a temperatura varia entre a mínima de 22°C em João Pessoa e a máxima de 39°C em Teresina.

No sábado, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde no Piauí, centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste de Pernambuco e de Alagoas e grande parte do estado da Bahia, exceto a faixa litorânea.

Já no domingo, o tempo seco persiste, com poucas nuvens, no leste do Maranhão, centro do Piauí, centro-sul do Ceará, extremo oeste da Paraíba, oeste de Pernambuco e norte da Bahia. Nas demais áreas da região, a véspera de feriado terá sol entre muitas nuvens.

Ocorrem pancadas de chuva isoladas no leste da Paraíba, de Pernambuco e no litoral norte de Alagoas. Outra área com chuvas isoladas é o extremo oeste da Bahia, nas regiões de Luís Eduardo Magalhães (BA) e Correntina (BA), e no sul do Maranhão, na região de Balsas (MA) e Alto Parnaíba.

O calor será intenso – a temperatura máxima passa dos 30°C em todas as capitais nordestinas, incluindo máxima de 32°C em Salvador, Maceió, Recife e Fortaleza; 33°C em São Luís; e 39°C em Teresina.

Centro-Oeste

No sábado, a passagem da frente fria pela região deve formar fortes áreas de instabilidade que causam chuvas acompanhadas de trovoadas no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e em Goiás. No Distrito Federal, o sábado terá muitas nuvens e pancadas de chuva. A mínima entre as capitais será de 19°C em Goiânia e a máxima de 37°C em Cuiabá.

Há perigo potencial para tempestades no sudoeste e sul de Mato Grosso e de Goiás e para todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Já no domingo, a previsão é de forte instabilidade. Em toda a região, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas. As chuvas devem ser isoladas apenas no extremo nordeste de Mato Grosso e no sul de Mato Grosso do Sul.

A temperatura entra em forte declínio em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de apenas 19°C. Em Cuiabá, a máxima não passa dos 26°C. Entre as capitais, a temperatura máxima será de 31°C em Goiânia.

Ainda no domingo, permanece vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades entre o norte e leste de Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás e Distrito Federal, e para grande parte do Mato Grosso, exceto a faixa nordeste do estado, que fica fora da área do aviso.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para declínio de temperatura no sudoeste e sul de Mato Grosso, sul de Goiás e em todo Mato Grosso do Sul.

Sudeste

O sábado começa com poucas nuvens no leste e nordeste de Minas Gerais. Muitas nuvens no centro-norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Pela manhã, ocorrem pancadas de chuva isoladas em São Paulo, no oeste e sul de Minas Gerais, enquanto no centro-sul do Rio de Janeiro, há possibilidade de chuva isolada.

No período da tarde, o avanço de uma frente fria aumenta a instabilidade sobre a região Sudeste. Com isso, o tempo fica chuvoso, com trovoadas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e no sudeste de Minas Gerais. No noroeste de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, ocorrem pancadas de chuva isoladas. A tarde ainda terá tempo firme no nordeste de Minas Gerais, com poucas nuvens.

A mínima entre as capitais será de 15°C em São Paulo e Belo Horizonte. A máxima não passa dos 23°C em São Paulo. Já em Belo Horizonte e em Vitória, a temperatura máxima chega a 33°C.

Para sábado, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no centro-sul de Minas Gerais. Para o norte de Minas Gerais, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde.

No domingo, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região. Apenas no extremo nordeste de Minas Gerais e no extremo norte do Espírito Santo não há previsão de chuva. O frio aumenta em São Paulo – a mínima chega a 10°C e a máxima não passa dos 17°C.

A temperatura cai também no Rio de Janeiro, com mínima de 16°C e máxima de 24°C. A temperatura máxima entre as capitais será de 28°C em Belo Horizonte.

Ainda no domingo, segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no centro-norte e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no centro-sul de Minas Gerais, incluindo todas as capitais da região.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para declínio de temperatura em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais.

Sul

No sábado, o dia registra chuva e trovoadas no Paraná e pancadas de chuva isoladas em Santa Catarina. Essa instabilidade deve ocorrer principalmente nos períodos da madrugada, manhã e começo da tarde.

A partir da tarde, o avanço de uma forte massa de ar frio, que acompanha a frente fria, começa a dissipar as nuvens, e a temperatura entra em acentuado declínio na região.

No Rio Grande do Sul, só há possibilidade de chuva no extremo noroeste do estado, mas, ao longo do dia, a nebulosidade diminui e, até a noite, o céu fica com poucas nuvens no centro, no sul e no oeste gaúcho, antecipando uma madrugada de domingo muito fria nas áreas de tempo mais aberto.

As capitais registram temperaturas muito baixas – a máxima não passa dos 19°C em Porto Alegre, 16°C em Florianópolis e apenas 15°C em Curitiba.

No sábado, está vigente aviso amarelo de perigo potencial para tempestades para grande parte do Paraná, ficando apenas a faixa de divisa com Santa Catarina fora da área do aviso.

Para o domingo, a previsão é de chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas no norte e leste do Paraná. No noroeste paranaense e na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. Nas demais áreas, não chove.

O frio será intenso na região. O dia começa com geada no sul e no sudoeste do Paraná, no meio-oeste e nas serras de Santa Catarina e no centro-sul do Rio Grande do Sul. Haverá frio intenso também nas capitais, com mínima de 6°C em Curitiba e Porto Alegre. A máxima não passa dos 17°C em Florianópolis e dos 14°C em Curitiba.

No domingo, toda a região está com aviso amarelo de perigo potencial para declínio da temperatura.