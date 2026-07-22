Foto: Polícia Civil Motorista é preso com 257 kg de maconha em carreta na rodovia SP-101, em Monte Mor

Um motorista de 37 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (22) após ser flagrado transportando 257 kg de maconha em uma carreta na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Monte Mor, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a droga estava escondida em diferentes compartimentos do veículo, e o suspeito afirmou que receberia R$ 30 mil para fazer o transporte da carga.

Ao todo, foram apreendidos 270 tijolos de maconha, além da carreta utilizada no crime e um aparelho celular.

Investigação levou à abordagem

A prisão aconteceu durante a Operação Trevo, realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana. A ação foi resultado de uma investigação que apontava o envio de drogas para a região de Campinas.

Com informações sobre as características da carreta, os policiais passaram a monitorar a SP-101. Por volta das 3h30, o veículo foi localizado e abordado no trevo de acesso a Monte Mor.

Durante a operação, um carro branco que seguia à frente da carreta, fazendo a possível escolta da carga, fugiu em alta velocidade ao notar a presença da polícia. O veículo não foi encontrado e continua sendo procurado pelos investigadores.

Droga estava escondida em diferentes compartimentos

Ainda durante a abordagem, o motorista confessou que transportava a droga. Ele contou aos policiais que havia saído de Dourados (MS) com destino a Vinhedo (SP) e que receberia R$ 30 mil pelo serviço.

Na primeira vistoria, os agentes localizaram parte dos tijolos de maconha atrás do banco do motorista. Em seguida, a carreta foi levada para a delegacia, onde uma inspeção mais detalhada revelou o restante da carga escondido dentro de tambores e também na caixa de ferramentas do caminhão.

Segundo a Polícia Civil, esconder entorpecentes em compartimentos adaptados ou misturados à carga é uma estratégia frequentemente utilizada por organizações criminosas para dificultar a fiscalização durante o transporte.

Motorista foi levado para a cadeia

Após o flagrante, o motorista foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pela organização do transporte da droga, localizar o veículo que fazia a escolta e apurar quem receberia o entorpecente em Vinhedo. Se confirmada a participação de outras pessoas, elas também poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.