Foto: Rota das Bandeiras Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340)

Quem sai de Campinas em direção ao norte do estado encontra uma rodovia que vai muito além de uma ligação entre municípios. A SP-340, conhecida como Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, conecta Campinas a cidades importantes do interior, atravessa áreas de forte atividade econômica, dá acesso a destinos turísticos e segue em direção ao Sul de Minas Gerais.

Para quem vive na região, ela faz parte da rotina: está no caminho de quem trabalha em outra cidade, transporta mercadorias, leva visitantes para destinos turísticos e serve como uma das principais portas de entrada para municípios próximos à Serra da Mantiqueira.

Divulgação Renovias A rodovia é uma das principais portas de acesso a Jaguariúna e Holambra, dois municípios integrantes do Circuito das Águas Paulista

A importância da rodovia também aparece na própria configuração do sistema viário. A SP-340 começa no entroncamento com a malha rodoviária de Campinas e passa por municípios como Jaguariúna, Holambra, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Casa Branca e Mococa, chegando até a divisa com Minas Gerais.

Uma estrada que começa em Campinas

Para Campinas, a SP-340 funciona como um dos principais corredores de saída da cidade em direção ao norte e ao leste do interior paulista.

O trajeto permite acessar rapidamente municípios que possuem relações econômicas e sociais muito próximas com Campinas. Jaguariúna, por exemplo, concentra atividades industriais e tecnológicas, além de serviços e atrações turísticas. Holambra, conhecida nacionalmente pela produção de flores, também está conectada à rodovia por seus acessos.

A estrada ainda se conecta com outras importantes rodovias, formando uma espécie de rede que distribui o fluxo para diferentes partes da região.

É justamente essa característica que faz a SP-340 ser importante não apenas para quem está indo de Campinas a Mogi Mirim, mas para uma área muito maior do interior paulista.

Do trabalho ao turismo

Uma das características mais interessantes da SP-340 é a variedade de motivos que levam alguém a pegar a estrada.

Durante a semana, o movimento inclui trabalhadores, veículos de empresas, caminhões e transporte de mercadorias. Nos fins de semana e feriados, o perfil muda: carros de passeio passam a dividir espaço com pessoas que seguem para cidades turísticas.

Divulgação Renovias Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340)

A rodovia é uma das principais portas de acesso a Jaguariúna e Holambra, dois municípios integrantes do Circuito das Águas Paulista. O circuito reúne nove cidades: Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

Essa proximidade transforma a SP-340 em uma rota importante para o turismo regional.

Quem viaja pela região pode sair de Campinas e, em pouco tempo, encontrar opções que vão de flores e gastronomia a fazendas históricas, turismo rural, aventura, águas minerais e atrações da Serra da Mantiqueira.

A estrada das flores e das águas

Holambra é um dos exemplos mais claros dessa relação entre rodovia e turismo.

A cidade, conhecida como a Capital Nacional das Flores, recebe visitantes atraídos principalmente pela produção de flores, pela arquitetura inspirada na imigração holandesa e pelos eventos realizados ao longo do ano.

reprodução Holambra, Cidade das Flores

Jaguariúna também tem papel importante nesse circuito. Além da atividade industrial e tecnológica, o município possui atrações ligadas ao turismo rural e à história ferroviária, incluindo a Maria Fumaça e o antigo patrimônio da Companhia Mogiana.

A SP-340, portanto, não é apenas um caminho para chegar a essas cidades. Ela ajuda a sustentar a circulação de visitantes entre diferentes destinos de uma mesma região turística.

Um pedaço da história do café

Outra curiosidade está às margens da própria rodovia, ainda em Campinas.

No km 121,5 fica a Fazenda Tozan, também conhecida como Fazenda Monte d'Este, um espaço de turismo rural e histórico. O local preserva estruturas relacionadas à produção de café e oferece experiências que contam parte da história da atividade cafeeira na região.

A propriedade é um exemplo de como a SP-340 atravessa uma região em que o passado e a economia atual se encontram.

Divulgação Renovias SP-340 antigamente

A estrada passa por áreas que carregam marcas da antiga expansão cafeeira e, ao mesmo tempo, por municípios que hoje possuem forte presença industrial, tecnológica, agrícola e turística.

Uma rota para o Sul de Minas

Se para Campinas a SP-340 representa uma importante ligação regional, para Minas Gerais ela ganha outra dimensão.

A rodovia segue em direção à divisa entre os dois estados e se conecta ao sistema viário que leva ao Sul de Minas. A própria legislação paulista que deu o nome de Adhemar Pereira de Barros à estrada, em 1977, descrevia a ligação de Campinas até a divisa com Minas Gerais, passando por municípios como Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Pinhal e São João da Boa Vista.

Na prática, o corredor aproxima Campinas de cidades mineiras conhecidas pelo turismo, comércio e produção regional.

Um exemplo é o chamado Circuito das Malhas, no Sul de Minas, formado por municípios como Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata e Albertina. A Prefeitura de Mogi Mirim destaca a SP-340 e a MG-290 como importantes portas de acesso à região.

Isso ajuda a explicar por que a rodovia tem relevância que ultrapassa os limites de São Paulo.

Nem sempre ela se chama apenas SP-340

Há uma curiosidade que pode confundir quem consulta mapas ou documentos oficiais.

O eixo da rodovia possui diferentes denominações ao longo do percurso. O trecho mais conhecido entre Campinas e Mogi Guaçu é chamado de Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros. Depois, há trechos identificados como Rodovia Deputado Mário Beni, Rodovia Professor Boanerges Nogueira de Lima e Rodovia Prefeito José André de Lima.

Além disso, o corredor continua por outras identificações rodoviárias na direção de Águas da Prata e da divisa com Minas Gerais.

Por isso, no dia a dia, muita gente simplesmente chama todo esse caminho de "Adhemar de Barros" ou "Campinas-Mogi Mirim", enquanto documentos técnicos utilizam diferentes números e nomes.

Uma rodovia que movimenta cargas

O turismo é apenas uma parte da importância da SP-340.

A rodovia também funciona como corredor para o transporte de produtos entre Campinas, municípios do interior paulista e a região do Sul de Minas. Isso inclui deslocamentos ligados à indústria, agricultura, comércio e serviços.

O fato de atravessar uma sequência de municípios economicamente relevantes faz com que qualquer problema no corredor possa ter reflexos além do local onde ocorreu.

Acidentes, por exemplo, podem provocar congestionamentos que se estendem por vários quilômetros. Registros recentes da Artesp mostram ocorrências com lentidão e interdições em trechos da SP-340, inclusive na região de Mogi Mirim.

É um retrato do tamanho do fluxo que circula por esse eixo.

Uma estrada que está no centro de novos investimentos

A importância regional da SP-340 também aparece nos projetos de infraestrutura planejados para a região.

O projeto do chamado Circuito das Águas prevê uma concessão de 533,1 quilômetros de rodovias, com investimentos estimados em R$ 10 bilhões. Entre as intervenções previstas estão duplicações, faixas adicionais, novas passarelas e melhorias de iluminação em áreas urbanas.

A proposta mostra como as rodovias da região são tratadas não apenas como caminhos entre cidades, mas como infraestrutura fundamental para mobilidade, turismo e desenvolvimento econômico.

Por que a SP-340 é tão importante para Campinas?

A resposta está justamente na variedade de funções exercidas pela estrada.

Ela conecta Campinas a municípios da Região Metropolitana e do entorno, aproxima a cidade de importantes polos industriais e agrícolas, facilita o acesso a destinos turísticos e ainda cria uma ligação estratégica com o Sul de Minas.

É uma rodovia usada por quem vai trabalhar, transportar mercadorias, visitar familiares, fazer compras, viajar no fim de semana ou simplesmente atravessar a região. E talvez esteja aí a principal característica da SP-340: ela não pertence a uma única cidade.