Foto: CBMRS/Divulgação Todos os quatro sobreviveram e se mantiveram em segurança em acampamento que armaram no aguardo de socorro









O grupo de desaparecidos em trilha nos cânions de Morrinhos do Sul (RS) foi resgatado em bom estado de saúde por matreiros da comunidade local nesta manhã de terça-feira (1º). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS)

Eles estavam carregados de comida, água e equipamentos. Com isso, montaram acampamento e se mantiveram em segurança aguardando por socorro.

Os resgatados são Carmelita Rodrigues dos Santos, de 47 anos, Tatiana de Oliveira Hoffmann, 41, Vagner Leri da Silva Almada, 38 e Bernardo dos Santos Vargas de 15 anos.



Eles estavam desaparecidos desde a tarde de domingo (30) depois de se perderem do resto do grupo, durante uma trilha nos cânions de Morrinhos do Sul (RS), próximo da divisa com Santa Catarina.

O grupo originalmente era composto por seis pessoas de Caxias do Sul (RS) e estava acompanhado de um guia, quando os quatro acabaram se desvencilhando do resto da equipe.



As buscas foram retomadas na manhã desta terça (1º) com pelo menos 10de equipes de Torres (RS) e Caxias do Sul (RS). As varreduras contam comequipados com





O que aconteceu?

Segundo Nilvia Pinto Pereira, do Recanto Sobragi, pousada local que presta apoio ao Corpo de Bombeiros Militares (CBMRS) neste momento, o desencontro aconteceu às 11h30 de domingo (30).

Um guia e seis pessoas realizavam a Trilha dos Tropeiros, no Cânion Tajuvas, com a intenção de seguir até a região do Cânion Pedras Brancas ou Josafaz, onde pretendiam pernoitar.

Às 11h30 de domingo (30), diante das condições do tempo, chuvoso e nublado, o guia decidiu que não era seguro continuar com a atividade e orientou ao grupo que retornasse. Duas pessoas seguiram a orientação e desceram acompanhadas do condutor.

Outros quatro, contudo, tomaram decisão diferente. O grupo que havia descido chegou ao ponto de encontro, na comunidade de Tajuvas, às 14h30, quando perceberam a ausência dos demais.

A partir desse momento, uma primeira busca foi iniciada, com ajuda de moradores que conhecem a região, mas foi dificultada pelas condições climáticas.

É impossível encontrar alguém na situação que está de neblina sobre o campo e é muito fácil se perder também sobre aquele campo ali Nilvia Pinto Pereira, moradora e dona de pousada local





De noite, já com ajuda do CBMRS, as buscas continuaram já com equipamentos como o drone e a câmera térmica. A procura durou até a madrugada, mas ninguém foi localizado.

Nesta terça (1º), as buscas foram retomadas em torno das 07h e as condições climáticas apresentam uma melhora na visibilidade. O local é íngreme e apresenta mata bastante fechada.