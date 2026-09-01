O grupo de desaparecidos em trilha nos cânions de Morrinhos do Sul (RS) foi resgatado em bom estado de saúde por matreiros da comunidade local nesta manhã de terça-feira (1º). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS)
Eles estavam carregados de comida, água e equipamentos. Com isso, montaram acampamento e se mantiveram em segurança aguardando por socorro.
Os resgatados são Carmelita Rodrigues dos Santos, de 47 anos, Tatiana de Oliveira Hoffmann, 41, Vagner Leri da Silva Almada, 38 e Bernardo dos Santos Vargas de 15 anos.
Eles estavam desaparecidos desde a tarde de domingo (30) depois de se perderem do resto do grupo, durante uma trilha nos cânions de Morrinhos do Sul (RS), próximo da divisa com Santa Catarina.
O grupo originalmente era composto por seis pessoas de Caxias do Sul (RS) e estava acompanhado de um guia, quando os quatro acabaram se desvencilhando do resto da equipe.
O que aconteceu?
Segundo Nilvia Pinto Pereira, do Recanto Sobragi, pousada local que presta apoio ao Corpo de Bombeiros Militares (CBMRS) neste momento, o desencontro aconteceu às 11h30 de domingo (30).
Um guia e seis pessoas realizavam a Trilha dos Tropeiros, no Cânion Tajuvas, com a intenção de seguir até a região do Cânion Pedras Brancas ou Josafaz, onde pretendiam pernoitar.
Às 11h30 de domingo (30), diante das condições do tempo, chuvoso e nublado, o guia decidiu que não era seguro continuar com a atividade e orientou ao grupo que retornasse. Duas pessoas seguiram a orientação e desceram acompanhadas do condutor.
Outros quatro, contudo, tomaram decisão diferente. O grupo que havia descido chegou ao ponto de encontro, na comunidade de Tajuvas, às 14h30, quando perceberam a ausência dos demais.
A partir desse momento, uma primeira busca foi iniciada, com ajuda de moradores que conhecem a região, mas foi dificultada pelas condições climáticas.
É impossível encontrar alguém na situação que está de neblina sobre o campo e é muito fácil se perder também sobre aquele campo ali Nilvia Pinto Pereira, moradora e dona de pousada local
De noite, já com ajuda do CBMRS, as buscas continuaram já com equipamentos como o drone e a câmera térmica. A procura durou até a madrugada, mas ninguém foi localizado.
Nesta terça (1º), as buscas foram retomadas em torno das 07h e as condições climáticas apresentam uma melhora na visibilidade. O local é íngreme e apresenta mata bastante fechada.