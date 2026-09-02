Reprodução/Metsul Modelo meteorológico indica frio intenso no feriado em várias regiões

Uma queda acentuada de temperatura, em decorrência do avanço de uma massa de ar frio pelo Brasil, vai atingir várias regiões e gelar pelo menos 16 estados no feriado da Independência, na segunda-feira, 7 de setembro.

De acordo com o Meteored, serviço de meteorologia, a massa de ar fria avançará inicialmente pelo Rio Grande do Sul e, no sábado (5), alcançará Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

No domingo (6), o sistema se espalhará por grande parte do Centro-Oeste e do Sudeste, fazendo com que o frio avance para novas áreas do país.

Sentirão o impacto da massa de ar polar, até a segunda-feira, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; São Paulo , Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

O frio será tão intenso que avançará também para áreas do Norte do Brasil, levando friagem para o Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins.

Temperaturas mais amenas também poderão ser sentidas no extremo sul do Maranhão e no extremo sul da Bahia, embora a probabilidade seja menor nessas áreas.

Temperaturas negativas no Sul

Segundo previsões da MetSul, as madrugadas mais frias no Sul do Brasil serão as de domingo e segunda-feira, embora já faça frio no final da semana e ainda na terça-feira (8).

As mínimas devem cair abaixo de zero no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas nebulosidade pode impedir resfriamento maior em algumas áreas.

No Rio Grande do Sul, as mínimas podem descer nos locais mais frios, de maior altitude, entre -3ºC a -5ºC. Já no Planalto Sul Catarinense, conforme dados desta quarta observados pelos meteorologistas da MetSul, a temperatura poderia baixar em alguns locais de baixadas a valores de -5ºC a -7ºC.

Porto Alegre pode ter até 7ºC na área central na segunda-feira, mas em bairros ao Sul da cidade e na região metropolitana as mínimas devem cair abaixo de 5ºC. Florianópolis deve ter marcas de 6ºC a 9ºC na ilha e continente na segunda. Curitiba pode descer a 5ºC, mas nuvens impedirão resfriamento maior.



Sudeste e Centro Oeste

No Sudeste, temperaturas abaixo dos 10°C também deverão ser registradas em algumas áreas, de acordo com o Meteored.

O frio atingirá principalmente o Vale do Paraíba, em São Paulo, o sul de Minas Gerais e áreas próximas à Serra da Mantiqueira, além do sul e da região serrana do Rio de Janeiro.

Um frio muito intenso também deverá atingir o sul de Mato Grosso do Sul. Com o avanço do sistema, a previsão indica que a próxima semana será mais fria do que o normal em grande parte do Brasil.

Pode nevar?

Segundo análise meteorológica da MetSul, as massas de ar frio de maior intensidade deste ano foram predominantemente secas, o que não favoreceu a ocorrência de precipitação invernal, na forma de chuva congelada ou queda de neve, mas esta incursão de ar frio tem potencial de mudar este cenário de 2026.

Por três dias seguidos, modelos numéricos de previsão do tempo têm indicado chance de neve e chuva congelada em pontos de maior altitude daentre domingo e segunda-feira, embora tenham reduzido a probabilidade em suas atualizações do começo desta quarta-feira.

Assim, o frio intenso é certeza durante o feriadão de 7 de setembro, mas neve é ainda uma incerteza. Os dados dos próximos dias permitirão uma avaliação melhor, ressalta a MetSul.