As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram, neste sábado (5), três petroleiros iranianos após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançar mísseis balísticos contra dois navios de guerra norte-americanos que patrulhavam a região, segundo o Comando Central dos EUA (Centcom).
Um porta-aviões e um destróier equipado com mísseis guiados conseguiram escapar dos ataques, e nenhum militar americano ficou ferido, de acordo com o Centcom. Vídeos dos ataques aos petroleiros foram divulgados pelo comando americano.
Segundo os Estados Unidos, as três embarcações faziam parte de uma rede clandestina avaliada em bilhões de dólares que seria utilizada para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e seus aliados regionais.
O Centcom afirmou que as forças americanas desativaram permanentemente dois dos navios: o M/T Downy, atingido próximo à costa da Ilha de Kharg, e o M/T Stark 1, nas proximidades de Jask. O terceiro, o M/T Kylo, também conhecido como Noxen, estava vazio e foi destruído no Golfo de Omã depois que a tripulação recebeu ordens para abandonar a embarcação.
Segundo o comando americano, o Kylo foi atingido em diferentes pontos considerados críticos para torná-lo inoperante.
Que a mensagem para a Guarda Revolucionária Islâmica seja clara: se vocês atirarem em dois de nossos navios, nós imporemos um custo econômico ainda maior — destruindo três dos seus, Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se necessário, destruir a frota petrolífera limitada e vulnerável do Irã. Almirante Brad Cooper, comandante do Centcom
Reação do Irã
A mídia estatal iraniana confirmou os ataques e informou que não houve vítimas na ação contra o petroleiro próximo à Ilha de Kharg. Segundo a emissora IRIB, as imagens indicaram que o sistema de refrigeração da embarcação conseguiu controlar o incêndio cerca de uma hora após o ataque.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os ataques aos três petroleiros e classificou a ação dos Estados Unidos como um “crime de guerra”.
As forças armadas iranianas também ameaçaram realizar novos ataques contra navios militares americanos caso Washington continue atacando embarcações iranianas.