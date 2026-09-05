As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram, neste sábado (5), três petroleiros iranianos após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançar mísseis balísticos contra dois navios de guerra norte-americanos que patrulhavam a região, segundo o Comando Central dos EUA (Centcom).

Um porta-aviões e um destróier equipado com mísseis guiados conseguiram escapar dos ataques, e nenhum militar americano ficou ferido, de acordo com o Centcom. Vídeos dos ataques aos petroleiros foram divulgados pelo comando americano.

🔴 UN BUQUE PETROLERO IRANÍ FUE ATACADO CON MISILES POR ESTADOS UNIDOS CERCA DE LAS ISLAS DE JARG 👉 Cuatro misiles lanzados por las fuerzas estadounidenses impactaron sobre el tanquero. La información, citando fuentes locales, señaló que el ataque no provocó víctimas y que… pic.twitter.com/89JwV2MOva— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 5, 2026

Segundo os Estados Unidos, as três embarcações faziam parte de uma rede clandestina avaliada em bilhões de dólares que seria utilizada para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e seus aliados regionais.

O Centcom afirmou que as forças americanas desativaram permanentemente dois dos navios: o M/T Downy, atingido próximo à costa da Ilha de Kharg, e o M/T Stark 1, nas proximidades de Jask. O terceiro, o M/T Kylo, também conhecido como Noxen, estava vazio e foi destruído no Golfo de Omã depois que a tripulação recebeu ordens para abandonar a embarcação.

Segundo o comando americano, o Kylo foi atingido em diferentes pontos considerados críticos para torná-lo inoperante.

Que a mensagem para a Guarda Revolucionária Islâmica seja clara: se vocês atirarem em dois de nossos navios, nós imporemos um custo econômico ainda maior — destruindo três dos seus, Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se necessário, destruir a frota petrolífera limitada e vulnerável do Irã. Almirante Brad Cooper, comandante do Centcom

Reação do Irã

A mídia estatal iraniana confirmou os ataques e informou que não houve vítimas na ação contra o petroleiro próximo à Ilha de Kharg. Segundo a emissora IRIB, as imagens indicaram que o sistema de refrigeração da embarcação conseguiu controlar o incêndio cerca de uma hora após o ataque.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os ataques aos três petroleiros e classificou a ação dos Estados Unidos como um “crime de guerra”.

As forças armadas iranianas também ameaçaram realizar novos ataques contra navios militares americanos caso Washington continue atacando embarcações iranianas.