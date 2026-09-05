Divulgação Cuca gigante é tradição em Blumenau, Santa Catarina

Durante o feriado da Independência do Brasil, na próxima segunda-feira (7), a Vila Itoupava, distrito histórico e o mais populoso do município de Blumenau, em Santa Catarina, irá cortar a maior cuca já produzida no Brasil. O típico bolo alemão contará com 202 metros de comprimento, em homenagem aos 202 anos da imigração alemã no país.

A cuca contará com oito sabores, são eles: farofa; farofa com banana; chocolate branco com farofa; chocolate com farofa; abacaxi com farofa; linguiça com farofa; nozes com nata e farofa; e maçã com nozes e farofa. O serviço é gratuito para toda a população, e cada pessoa pode se servir de um pedaço.

Para a realização do feito, a produção, que começa 24 horas antes do primeiro corte, conta com 25 padeiros e ajudantes. A cuca é um dos destaques das comemorações dos 176 anos de Blumenau, e é produzida pela família Fritzke desde 2018, já tendo sido reconhecida como a maior cuca do país pelo Instituto Rank Brasil.

O corte da cuca será às 16h, e acontecerá na ECIM Coronel Pedro Christiano Feddersen, logo após o tradicional desfile de 7 de setembro na Rua Henrique Conrad, às 15h.





Tradição há anos

A cuca gigante é uma tradição da região desde o ano de 2018 e aumenta de tamanho a cada ano, fazendo parte da rotina dos aniversários da cidade.

No primeiro ano, sua extensão era de 168 metros e, no ano seguinte, sua extensão passou para 169 metros. A tradição retornou em 2022, com uma cuca de 172 metros; em 2023 o tamanho aumentou novamente, passando para 199 metros.

Desde então, a extensão aumenta um metro a cada ano, contando com 200 metros em 2024 e 201,03 metros em 2025, quando a cuca chegou a pesar 1,67 tonelada. Agora, a cidade quebra o próprio recorde, estabelecido no ano passado, ao trazer os 202 metros em 2026.

O que é cuca

A cuca é um bolo, ou pão doce, tradicional alemão, comumente coberto com uma farofa à base de açúcar, manteiga, farinha de trigo e canela. O nome “cuca” vem de uma versão “abrasileirada” da palavra “bolo” em alemão, chamada de Kuchen.

Por conta da imigração alemã, a cuca se tornou um clássico da culinária no sul do país, por mais que esteja presente na maior parte do território nacional.

