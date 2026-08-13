Reprodução Wikimedia Commons/Maxwelljo40 - Own work Alpinista conhecido como "Botas Verdes" está congelado no Monte Everest desde 1996

A Índia procura uma equipe de resgate em grande altitude para retirar do Monte Everest o corpo conhecido como "Botas Verdes", congelado há 30 anos. A Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, que banca a operação, quer os restos mortais de volta até o mês de setembro. As informações são da BBC News Hindi.

Reprodução Wikimedia Commons/Luca Galuzzi Monte Everest é o ponto mais alto da Terra em relação ao nível do mar





O corpo está encolhido sob uma rocha saliente, na face norte da montanha, a 8.000 metros do nível do mar. As botas verde-limão do alpinista viraram uma referência de percurso no Everest para quem sobe pelo lado chinês. As autoridades acreditam que se trata de Dorje Morup, cabo da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, morto aos 48 anos.

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Morup integrava uma expedição de seis alpinistas que tentou fazer a primeira subida indiana pela vertente chinesa, considerada mais íngreme e sem nenhuma estrutura de apoio. Uma tempestade de neve, no entanto, obrigou três montanhistas a abortarem a missão.

Reprodução Wikimedia Commons/shrimpo1967 - originally posted to Flickr as Bhutan Card Alpinista conhecido como "Botas Verdes" está congelado no Monte Everest desde 1996





O "Botas Verdes", por sua vez, seguiu com Tsewang Smanla e Tsewang Paljor e chegou ao cume do Monte Everest às 17h30 do dia 10 de maio de 1996. A chegada ao pico foi confirmada em certificado emitido pelo governo chinês, guardado até hoje pela família do falecido.

Reprodução Wikimedia Commons/Ministry of Home Affairs (GODL-India) "Botas Verdes" era oficial da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana (ITBP)





Na descida, porém, uma grande nevasca matou os três alpinistas. Durante anos, acreditou-se que o "Botas Verdes" fosse Paljor. Apesar disso, a posição do último contato por rádio e o reconhecimento das roupas e do equipamento levaram a Polícia de Fronteira Indo-Tibetana a concluir que os restos pertencem a Morup. Ademais, será feito um teste de DNA quando o corpo chegar à Índia.

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Retirar alguém do ponto mais alto do planeta Terra é caro e extremamente perigoso. Na chamada zona da morte, a temperatura cai a 40 graus negativos e o oxigênio equivale a um terço do disponível no nível do mar. Especialistas calculam que seriam necessários de dez a doze alpinistas capazes de atingir o cume apenas para fixar as cordas.

Além disso, congelados dentro do equipamento, os corpos pesam várias vezes o de um adulto. Missões desse tipo costumam ficar na casa dos 40 mil a 80 mil dólares, algo entre R$ 203 mil e R$ 406 mil.

Konchak Yangskit, viúva de Morup, tem 75 anos e contou à BBC que nunca conseguiu acreditar na morte do marido.

Eu só sabia que havia uma tempestade na montanha. Mesmo tendo organizado orações em casa, meu coração se recusava a acreditar que ele havia morrido. Eu não vi o corpo dele, então foi difícil para mim acreditar. Konchak Yangskit, viúva do "Botas Verdes"





O filho mais velho, Punchok Dorjai, disse que o enterro será perto do Parque dos Mártires, em Leh, capital de Ladakh.

Meu pai deu a vida pelo país e deve ser lembrado como um mártir. Planejamos ficar com as Botas Verdes. Punchok Dorjai, filho mais velho do "Botas Verdes"







