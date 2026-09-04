FreePik Mulher mexendo no celular

Uma mulher de Mafra (SC) perdeu o carro e R$ 27 mil em um golpe aplicado pelo próprio ex-companheiro. De acordo com a Polícia Civil, o homem levou o carro da vítima.

O suspeito, de 32 anos, é investigado por comandar o esquema de estelionato apelidado de “”. Ele é alvo de mandado de prisão e está. Após a denúncia da vítima, em junho deste ano, a polícia identificou outras vítimas e apura o esquema.

Umpreventivamente noutra operação desta segunda-feira (31). As investigações apontam que ele teria atuado na movimentação dos valores obtidos com os golpes, praticados entre Santa Catarina

A identidade dos envolvidos não foi divulgada. Também não foi divulgada uma estimativa de quantas mulheres foram vítimas do golpe. A mulher relatou ter sido pressionada a realizar as transferências de dinheiro. O principal suspeito é natural de Joinville (SC)





Como agia o suspeito?

Levantamentos apontam que o suspeito possui um extenso histórico de crimes parecidos, praticados entre os dois estados, segundo a polícia.

O segundo suspeito, preso nesta semana, seria dono de uma das contas alheias usadas no esquema. Ele foi encaminhado ao sistema prisional de Mafra (SC) e está aguardando decisão da Justiça.

A investigação aponta que as vítimas só notavam o que estava acontecendo quando deixavam de atender aos pedidos do suspeito. Com isso, ele pressionava pelas transferências com ameaças.

Os próximos passos da investigação incluem a perícia do celular do segundo suspeito. A polícia espera conseguir confirmar a identidade dos demais suspeitos ou encontrar novos participantes. As buscas pelo líder foragido seguem em andamento.



