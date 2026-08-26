Foto: Divulgacao Três praias da região tiveram as faixas alargadas: Figueira do Pontal, Pontal do Norte e Princesa do Mar

A maior obra de alargamento de praia do Brasil foi concluída em Itapoá, extremo norte de Santa Catarina. 8,8 quilômetros da orla foram ampliados com uso da areia removida em dragagem da Baía da Babitonga para aprofundar o canal de acesso aos portos da região.

A obra é uma realização da Prefeitura Municipal de Itapoá em conjunto com o Porto de São Francisco do Sul. A intervenção é considerada inédita no país e apenas a segunda do tipo realizada no mundo.

Isso porque, segundo a empresa, a prática de aproveitar sedimentos de umapara o alargamento de uma praia nunca foi feita antes no Brasil.

O objetivo maior está na dragagem do fundo da baía, que deve ampliar o acanal de acesso aos dois portos da região, com capacidade para navios maiores.





A execução começou em outubro de 2025 e ampliou cerca de 50 a 200m as faixas de areias das praias: Figueira do Pontal, Pontal do Norte e Princesa do Mar.

O projeto também prevê recuperação da vegetação de restinga das praias. 180 mil mudas de seis espécies já foram plantadas em 31 áreas ao longo da orla.

A região, que sofre com erosão marítima, deverá ter um novo “sistema contínuo de dunas” implantado, com alturas de 1m a 1,5m, para ajudar na estabilização da nova faixa de areia.





Dragagem segue em andamento

Segundo a empresa portuária, a dragagem da Baía da Babitonga segue está com 88% de conclusão. A previsão é que os trabalhos continuem até o fim de 2026.

O objetivo é aprofundar o canal para que navios com maior capacidade cheguem aos dois portos da região.

Foto: Governo de Santa Catarina/Divulgação Imagem mostra como funcionou a dragagem e a ampliação da faixa de areia na Baía da Babitonga

Um é o Porto de São Francisco do Sul, público e administrado pela SCPar. O outro, Porto de Itapoá, é um terminal privado.