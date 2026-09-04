Richard da Rosa Rodrigues foi condenado pelo Tribunal do Júri de Florianópolis a 44 anos de prisão em regime fechado pela tortura e morte do seu enteado, o pequeno Moisés Falk, de apenas 4 anos.O julgamento foi encerrado no fim da noite de quinta-feira (3). O crime aconteceu em 17 de agosto de 2025.Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a criança sofreu intensas agressões físicas durante a manhã, em um período de cinco horas em que estava sozinha sob os cuidados do padrasto. Moisés deu entrada no hospital já sem vida e com diversas marcas de lesões pelo corpo.O réu foi condenado por homicídio qualificado, por motivo torpe, com meio cruel e contra menor de 14 anos, além do crime de tortura. A acusação apontou que Richard cometeu o crime por se incomodar com a presença do menino e por acreditar que a criança atrapalhava seu relacionamento com a mãe.A vulnerabilidade da vítima foi um dos pontos centrais da condenação. A criança tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), não verbal, o que agravou a pena do acusado.
Mãe da criança
A mãe do menino chegou a ser investigada por suspeita de ter conhecimento do histórico de maus-tratos sofrido pelo filho. No entanto, a Justiça rejeitou a denúncia contra ela, permitindo que responda em liberdade sob medidas cautelares. O MPSC recorreu da decisão e aguarda o julgamento do recurso para tentar incluí-la no processo.A defesa de Richard da Rosa Rodrigues declarou que ainda analisa o teor da sentença para definir os próximos passos.
Menino sofreu episódios de tortura anteriormente
A denúncia aponta que Moisés passou por ao menos quatro episódios de tortura na casa onde morava anteriormente. Um dos fatos com destaque aconteceu em 1º de abril de 2025, quando o menino sofreu tapas violentos no rosto, ficando com marcas da agressão.
O padrasto teria alegado que Moisés bateu em uma máquina para justificar à mãe as agressões. Este não teria sido o primeiro nem o último caso de imposição de violência física e mental contra a criança.