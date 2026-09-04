Divulgação/ Polícia Civil + Reprodução/Instagram Richard da Rosa Rodrigues condenado a 44 anos por matar o enteado de 4

Richard da Rosa Rodrigues foi condenado pelo Tribunal do Júri de Florianópolis a 44 anos de prisão em regime fechado pela tortura e morte do seu enteado, o pequeno Moisés Falk, de apenas 4 anos.

O julgamento foi encerrado no fim da noite de quinta-feira (3). O crime aconteceu em 17 de agosto de 2025.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a criança sofreudurante a manhã, em um período deem que estava sozinha sob osMoisés deu entrada nojá sem vida e com diversas marcas de

O réu foi condenado por homicídio qualificado, por motivo torpe, com meio cruel e contra menor de 14 anos, além do crime de tortura . A acusação apontou quecometeu o crime por se incomodar com a presença do menino e por acreditar que a criança atrapalhava seu relacionamento com a mãe.

Mãe da criança

A vulnerabilidade da vítima foi um dos pontos centrais da condenação. A criança tinha, não verbal, o que agravou a pena do acusado.

A mãe do menino chegou a ser investigada por suspeita de ter conhecimento do histórico de maus-tratos sofrido pelo filho. No entanto, a Justiça rejeitou a denúncia contra ela, permitindo que responda em liberdade sob medidas cautelares. O MPSC recorreu da decisão e aguarda o julgamento do recurso para tentar incluí-la no processo.

A defesa de Richard da Rosa Rodrigues declarou que ainda analisa o teor da sentença para definir os próximos passos.





Menino sofreu episódios de tortura anteriormente

A denúncia aponta que Moisés passou por ao menos quatro episódios de tortura na casa onde morava anteriormente. Um dos fatos com destaque aconteceu em 1º de abril de 2025, quando o menino sofreu tapas violentos no rosto, ficando com marcas da agressão.

O padrasto teria alegado que Moisés bateu em uma máquina para justificar à mãe as agressões. Este não teria sido o primeiro nem o último caso de imposição de violência física e mental contra a criança.