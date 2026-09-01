Divulgação Arteris A Arteris Régis Bittencourt estima que mais de 687 mil veículos circulem pela BR-116, entre Curitiba/PR e Embu das Artes/SP, entre os dias 4 e 7 de setembro, durante o feriado da Independência do Brasil

Mais de 687 mil veículos devem passar pela BR-116, entre Embu das Artes (SP) e Curitiba (PR), durante o feriado da Independência do Brasil , entre sexta-feira (04) e segunda-feira (07) de setembro. A estimativa é da Arteris Régis Bittencourt, que prevê um fluxo de até 37% acima do registrado em dias normais.

Do total esperado, aproximadamente 579 mil veículos devem circular pelo trecho paulista da rodovia e outros 108 mil pelo trecho paranaense.

Quem pretende viajar já deve se preparar para encontrar a estrada mais movimentada, principalmente nos horários de saída e retorno do feriado.

Na sexta-feira (04), o período de maior movimento deve ocorrer entre 14h e 17h. No sábado (05), a concentração de veículos é esperada das 7h às 13h.

Já no domingo (06), o fluxo deve aumentar entre 10h e 17h.

Retorno terá pico na segunda

Depois dos dias de descanso, a tendência é de uma nova concentração de veículos na segunda-feira (07), quando muitas pessoas retornam para casa.

Segundo a concessionária, o período de maior movimento deve ocorrer entre 11h e 17h.

Para evitar os horários mais carregados, a recomendação é acompanhar as condições da rodovia antes de sair e, sempre que possível, programar a viagem com antecedência.

Monitoramento funciona 24 horas

Durante o feriado, a Arteris afirma que manterá uma operação especial e ininterrupta para acompanhar o movimento e atender ocorrências ao longo da rodovia.

No Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO), equipes trabalham 24 horas por dia com o apoio de câmeras e sistemas de monitoramento. Nas pistas, inspetores de tráfego, equipes de guincho e socorristas ficam mobilizados para atender os motoristas.

A concessionária também orienta os usuários a consultar as condições da estrada antes de iniciar o deslocamento.

Entre os canais disponíveis estão o site oficial da Arteris, que reúne informações de tráfego, bases de atendimento e praças de pedágio, além do WhatsApp (16) 3969-8491, disponível 24 horas.

Também é possível acompanhar atualizações sobre obras e alterações no tráfego pelas redes sociais da concessionária.

Para atendimento específico na Arteris Régis Bittencourt, o telefone gratuito é 0800 709 0116.

Cuidados começam antes da viagem

Antes de colocar o carro na estrada, a recomendação é fazer uma revisão básica. Pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água devem ser conferidos para reduzir o risco de panes durante o percurso.

A atenção também vale para itens que muitas vezes acabam esquecidos na correria antes da viagem.

Bagagem deve estar acomodada de forma segura, e todos os ocupantes precisam utilizar o cinto de segurança, inclusive quem estiver no banco traseiro.

Celular e velocidade exigem atenção

Durante o trajeto, atitudes simples podem fazer diferença para evitar acidentes.

A Arteris reforça a importância de respeitar os limites de velocidade, não usar o celular ao volante e manter a atenção na pista. Motociclistas devem utilizar capacete e equipamentos de proteção adequados.

Os feriados prolongados representam momentos de encontro e descanso. Nosso trabalho é disponibilizar uma estrutura preparada, com tecnologia, monitoramento e atendimento permanente para apoiar os usuários ao longo de toda a viagem. Mas a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada. José Acacio Delmonego Junior, diretor de Segurança da Arteris e diretor-superintendente da Arteris Régis Bittencourt





A orientação vale principalmente nos momentos de maior movimento. Com mais veículos dividindo o mesmo espaço, manter distância segura, evitar ultrapassagens arriscadas e dirigir sem pressa são medidas que ajudam a tornar o percurso mais tranquilo para todos.