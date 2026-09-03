Daniel Vorcaro e Nikolas Ferreira (PL)
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Daniel Vorcaro e Nikolas Ferreira (PL)

Mensagens de áudio enviadas pelo deputado federal  Nikolas Ferreira (PL) mostram o parlamentar pedindo favor ao  dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.  No áudio, é possível perceber uma relação de proximidade e amizade entre Nikolas e Vorcaro.

O deputado pede ajuda para destravar um negócio envolvendo seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Faria. A conversa foi registrada no dia 30 de março de 2025 e reveladas nesta quinta-feira (3), pela jornalista Juliana Dal Piva, do ICL Notícias.

Ainda na mensagem vazada, o Nikolas se desculpou por críticas feitas ao Banco Master em abril de 2024. Veja:

O conteúdo das mensagens não deixa claro se o ex-banqueiro atendeu ao pedido do parlamentar. Alguns meses após o áudio, Thiago Faria teve o nome envolvido em uma operação contra um esquema de extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A investigação mostra que o ex-assessor de Nikolas atuou como intermediário de uma negociação envolvendo uma lavra de minério e empresas investigadas pela PF na operação.

O iG procurou a assessoria de Nikolas Ferreira e a defesa de Thiago Faria, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

Vorcaro cobra Nikolas

Em outro áudio vazado, o ex-banqueiro comenta sobre a relação com Nikolas para outra pessoa. Na mensagem, Vorcaro diz não entender o que o deputado quer e pede explicações. Veja:

A mensagem foi enviada após postagens de Nikolas criticando a participação de integrantes do governo Lula e de ministros no Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que foi realizado em Londres, na Inglaterra.

Em meio à cobrança, Vorcaro também afirma que Nikolas pedia favor mesmo criticando o ex-banqueiro.

Cortando cabelo para ficar "lindão"

Ainda na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 10h30, após o vazamento das mensagens, Nikolas Ferreira fez uma publicação nas redes sociais ironizando o caso.

Nikolas Ferreira (PL)

Em vídeo, o deputado diz estar cortando cabelo para ficar "lindão" e que, ao meio-dia, vai se pronunciar.


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