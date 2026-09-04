Reprodução / Site da Casa Branca Casa Branca cria jogos para promover políticas de Trump, como a deportação

A Casa Branca lançou uma página de jogos em seu site oficial que transforma políticas do governo de Donald Trump em games no estilo arcade. Entre as atrações estão desafios que envolvem a captura e deportação de imigrantes e a construção de um muro na fronteira com o México .

Batizada de “Arcade”, a página reúne cinco jogos inspirados em títulos populares como Tetris, Snake e Flappy Bird. A iniciativa usa elementos de entretenimento para divulgar diferentes pautas da administração republicana, incluindo o endurecimento da política migratória.

CAN'T STOP WINNING. 🎮 Build the wall. Deport. Fill a Trump Account. LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026





Jogo transforma deportação em desafio

Um dos games, chamado “Rio Run”, é inspirado no clássico Snake, conhecido no Brasil como “jogo da cobrinha”. Nele, o personagem percorre a região do Rio Grande, na fronteira entre Estados Unidos e México, em uma espécie de patrulhamento.

O objetivo é capturar pessoas que atravessam a fronteira e aumentar a pontuação. Conforme os personagens são capturados, eles passam a seguir o jogador e são representados com roupas de detentos.

A própria Casa Branca descreve o jogo como uma experiência de patrulhamento ao longo do Rio Grande.

“Build the Wall” usa ideia de muro na fronteira

Outro jogo da plataforma é “Build the Wall”, uma adaptação do conceito de Tetris. O usuário deve encaixar blocos para construir uma barreira na fronteira.

A descrição oficial apresenta o objetivo como proteger a fronteira de uma “horda” que se aproxima. A temática retoma uma das principais promessas políticas de Trump, que defende o reforço da barreira na fronteira com o México.

A transformação de uma política migratória em um jogo de pontuação gerou críticas de grupos ligados à defesa dos direitos dos imigrantes, que consideraram a abordagem desumanizante diante do contexto de detenções e deportações promovido pelo governo.

Cinco jogos foram disponibilizados

Além dos games relacionados à imigração, a página da Casa Branca apresenta outras três produções.

Em “Supply Line”, inspirado no arcade “Tapper”, o jogador precisa separar alimentos de acordo com os padrões da iniciativa “Make America Healthy Again”, bandeira defendida pelo governo Trump na área de alimentação e saúde.

Já “Flappy Bill” faz referência ao popular “Flappy Bird”. No jogo, uma águia precisa atravessar obstáculos carregando uma proposta legislativa pela região do National Mall, em Washington.

O quinto game é “Trump Savings Tycoon”. Nele, o objetivo é coletar dinheiro para abastecer as chamadas “Trump Accounts”, programa de poupança destinado a crianças que prevê um aporte de US$ 1 mil (R$ 5.103,10) para determinados recém-nascidos.

O site oficial também indica que um sexto jogo será lançado em breve. Até o momento, a Casa Branca não divulgou informações sobre o nome, o funcionamento ou o tema da próxima atração.

Casa Branca aposta em comunicação diferente

A criação dos jogos faz parte de uma estratégia mais ampla da administração Trump de utilizar a comunicação digital para apresentar suas políticas de maneira informal e provocativa.

A escolha de formatos associados ao entretenimento, especialmente aos videogames retrô, aproxima mensagens políticas de uma linguagem popular nas redes sociais e entre públicos mais jovens.

A iniciativa também gerou reações distintas. Enquanto apoiadores compartilharam as pontuações dos games nas redes sociais, críticos questionaram o uso de uma plataforma oficial do governo para transformar temas como deportação e controle de fronteiras em entretenimento.





Governo Trump intensificou política migratória

O lançamento ocorre em meio ao endurecimento das ações de imigração nos Estados Unidos. O governo tem ampliado operações de fiscalização, detenções e deportações de pessoas que vivem no país sem documentação regular.

Segundo dados divulgados pelo governo americano, agosto registrou quase 51 mil prisões de imigrantes sem documentos, número considerado recorde pela administração.

A política migratória é uma das principais bandeiras de Trump desde sua primeira campanha presidencial e ganhou novo impulso durante seu segundo mandato.

Ao colocar temas como deportação e construção do muro em jogos, a Casa Branca passa a apresentar essas políticas não apenas por meio de discursos, vídeos e comunicados oficiais, mas também por uma experiência interativa.