Reprodução / Truth Social Trump ameaça mudar o nome do Lago Ontário para Lago América

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta terça-feira (25) que o Lago Ontário passe a se chamar “Lago América”. A declaração foi feita em meio ao agravamento da disputa comercial entre os Estados Unidos e o Canadá , que trocaram novas tarifas e ameaças de retaliação nos últimos dias.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os Estados Unidos estariam considerando seriamente a mudança de nome porque, segundo ele, o país não espera continuar mantendo muitos negócios com a província canadense de Ontário.

Horas depois, o presidente americano publicou uma imagem do lago com o nome “Ontário” riscado e substituído por “Lago América”.

Lago Ontário fica entre Canadá e Estados Unidos

O Lago Ontário é um dos cinco grandes lagos da América do Norte, que carrega esse nome muito antes da fundação dos Estados Unidos e do Canadá. Ele está localizado na fronteira entre a província canadense de Ontário e o estado americano de Nova York.

Com aproximadamente 18,9 mil quilômetros quadrados, o lago tem a maior parte de sua superfície no Canadá. Por isso, uma eventual mudança promovida unilateralmente pelos Estados Unidos não teria o mesmo efeito no território canadense.

A proposta de Trump ocorre em um momento de forte tensão entre os dois países, depois do fracasso de negociações comerciais entre Washington e Ottawa.

Guerra comercial aumenta tensão entre Trump e Canadá

A disputa comercial se intensificou depois que os Estados Unidos colocaram em vigor novas tarifas sobre produtos canadenses. As medidas americanas atingem cerca de US$ 20 bilhões em mercadorias, aproximadamente R$ 102 bilhões.

O governo canadense anunciou que responderá com tarifas equivalentes, em uma estratégia descrita pelo primeiro-ministro Mark Carney como uma retaliação “dólar por dólar”, ou seja, de valor equivalente, como revide à taxação imposta pelos Estados Unidos, de 50%, sobre US$ 20 bilhões (R$ 102 bilhões) em produtos canadenses.

Casa Branca presidente dos EUA, Donald Trump, e o premiê canadense Mark Carney na Casa Branca





As novas sobretaxas canadenses devem entrar em vigor em 8 de setembro e atingirão produtos americanos de setores como aço, laticínios, papel, máquinas agrícolas e eletrônicos.

A medida canadense prevê tarifas que variam de 15% a 50%, dependendo do produto. Aço e alumínio, por exemplo, podem chegar à taxa de 50%.

Trump ameaça elevar tarifas sobre carros canadenses

Além da disputa envolvendo o lago, Trump anunciou que pretende elevar para 50%, a partir do próximo ano, as tarifas sobre veículos e peças automotivas do Canadá.

A possível medida tem impacto especialmente relevante para Ontário, que concentra uma parcela importante da produção canadense de automóveis e aço.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, também aumentou o tom contra Washington. Entre as possíveis respostas, ele mencionou a possibilidade de interromper ou restringir as exportações de energia elétrica da província para os Estados Unidos.

Canadá acusa EUA de pressionar sobre língua francesa

As divergências entre os dois governos também ultrapassaram a questão tarifária. Carney afirmou que negociadores americanos tentaram incluir nas conversas comerciais exigências que poderiam enfraquecer medidas de proteção à língua francesa e à cultura de Quebec.

O governo canadense apontou que a discussão envolvia, entre outros temas, serviços digitais, plataformas de streaming e regras relacionadas à quantidade de conteúdo em francês.

Trump negou ter feito qualquer tentativa de interferir no uso do francês no Canadá e acusou Carney de utilizar a questão para recuperar apoio político em Quebec.

Negociações fracassaram antes da nova rodada de tarifas

Os dois países chegaram a indicar, na semana passada, que havia avanços nas negociações.

Em 18 de agosto, Trump chegou a suspender por três dias a aplicação das tarifas de 50%, alegando que havia um entendimento preliminar entre os governos. Carney também havia afirmado que as conversas apresentavam “progressos substanciais”.

O cenário mudou na sexta-feira (21), quando as negociações fracassaram. As tarifas americanas passaram a valer à 0h01 de sábado (22), no horário de Washington.

A resposta canadense veio na sequência, com a promessa de aplicar sobretaxas equivalentes sobre produtos dos Estados Unidos.





Trump já mudou nome do Golfo do México

A sugestão de trocar o nome do Lago Ontário repete uma estratégia utilizada por Trump em 2025.

No início do ano passado, o presidente determinou que o governo americano passasse a utilizar “Golfo da América” em vez de “Golfo do México”.

Contudo, a mudança não foi adotada da mesma maneira por outros países. O México, por exemplo, afirmou que continuaria utilizando o nome tradicional.

Agora, ao sugerir “Lago América” para o Lago Ontário, Trump volta a usar uma questão geográfica como parte da disputa política com um país vizinho.