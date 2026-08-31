Divulgação As equatorianas Grace Calero e sua filha, Giulianna, foram detidas no hospital por agentes do ICE

Grace Calero, de 39 anos, e a filha, Giulianna Carriel, de 19, foram detidas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) enquanto recebiam atendimento médico após um acidente de carro na Flórida. As duas, que são cidadãs equatorianas, acabaram deportadas para o Equador dias depois. As informações são da BBC News.

Mãe e filha estavam a caminho do trabalho quando o veículo em que viajavam foi atingido por outro carro, em 20 de agosto. As duas foram socorridas e levadas para um hospital em Kissimmee, no centro da Flórida.

Enquanto Grace se recuperava em um quarto, agentes do ICE entraram no hospital e a algemaram. Giulianna, que estava deitada em outra cama, teria se agarrado à mãe durante a abordagem.

Um familiar registrou parte da ação em vídeo. Nas imagens, Gia Calero, irmã de Grace, aparece desesperada e pede ajuda aos agentes.

"Socorro, por favor, socorro!", gritou ela durante a abordagem.

Em outro momento, um familiar questiona os agentes e pede que apresentem um mandado de prisão.

Filha teria tido ataque de pânico

Segundo Jonathan Bravo, primo de Grace que acompanhou a situação, Giulianna teve uma forte reação ao ver a mãe sendo levada.

De acordo com ele, a jovem sofreu um ataque de pânico seguido de convulsões. Bravo afirmou que Giulianna já enfrentava ansiedade e depressão antes do acidente.

Grace foi levada para uma unidade prisional do condado de Pinellas. Algumas horas depois, a filha também foi encaminhada para o mesmo local.

A família afirmou que as duas haviam deixado o Equador após receberem ameaças de gangues criminosas e que tinham solicitado asilo nos Estados Unidos.

ICE diz que imigrantes estavam em situação irregular

O ICE afirmou que emitiu, em 20 de agosto, ordens de detenção contra as duas mulheres.

Segundo o órgão, Grace entrou legalmente nos Estados Unidos em março de 2023, mas permaneceu no país depois do período autorizado. Giulianna entrou legalmente em fevereiro de 2025 e também teria ultrapassado o prazo permitido.

O governo americano classificou as duas como imigrantes em situação irregular e informou que elas permaneceriam sob custódia enquanto aguardavam os procedimentos de deportação.

No entanto, a família contesta a forma como as detenções ocorreram.

Família questiona abordagem durante atendimento médico

Jonathan Bravo relatou que um policial do condado de Polk permaneceu no hospital durante horas e teria questionado Grace sobre sua situação migratória enquanto ela ainda recebia atendimento.

Segundo o familiar, ela estava com o pescoço imobilizado e havia recebido sedativos para controlar as dores provocadas pelo acidente.

A família também afirmou que Grace e Giulianna foram detidas dentro do hospital, enquanto ainda estavam em tratamento, e que não receberam previamente documentos indicando que haviam recebido alta.

Já o Gabinete do Xerife do Condado de Polk apresentou outra versão. Segundo o órgão, policiais foram ao hospital como parte da investigação do acidente e, durante a coleta de informações, descobriram a situação migratória das duas mulheres.

O departamento afirmou que o ICE emitiu as ordens de detenção depois que elas receberam alta.

O hospital HCA Florida Poinciana afirmou que sua prioridade é atender todos os pacientes que chegam ao pronto-socorro, independentemente da situação migratória.

A unidade também declarou que precisa cumprir as leis e regulamentações que determinam como hospitais devem agir diante da presença de agentes autorizados das forças de segurança.

Mãe e filha foram deportadas para o Equador

Após a prisão, Grace e Giulianna passaram quatro dias em uma unidade prisional do condado de Pinellas. Depois, foram transferidas para um centro de detenção temporário do ICE em Tampa.

Segundo familiares, as duas optaram pela chamada deportação voluntária e pediram para retornar ao Equador.

A decisão teria ocorrido porque elas temiam permanecer em um centro de detenção do serviço de imigração.

Na terça-feira (25), cinco dias após a prisão, mãe e filha foram colocadas em um voo com destino ao Equador. Elas chegaram a Guayaquil no dia seguinte.

Número de detenções do ICE aumentou nos EUA

O caso ocorre em meio ao aumento das operações de imigração nos Estados Unidos durante o segundo mandato do presidente Donald Trump.

Dados analisados pelo Projeto de Dados de Deportação da Universidade da Califórnia em Berkeley indicam que o ICE prendeu quase 50 mil pessoas em julho, o maior número mensal registrado no segundo mandato de Trump até então.

Texas e Flórida estiveram entre os estados com maior número de prisões.





As operações também passaram a envolver de maneira mais frequente forças policiais estaduais e locais. Programas como o 287(g) permitem que agentes de segurança locais atuem na aplicação de determinadas leis migratórias após treinamento e autorização do governo federal.

Casos de imigrantes detidos durante abordagens de trânsito, em aeroportos e em outras situações rotineiras passaram a ganhar destaque nos Estados Unidos.