Reprodução Neve no Nordeste: Waze alerta para nevasca no Piauí

O aplicativo de navegação Waze enviou alertas de tempestade de neve para os usuários de Teresina, capital do Piauí. No momento do aviso, a cidade registrava cerca de 38,6°C e estava entre as capitais mais quentes do Brasil.

O alerta notificou os moradores da cidade de Teresina por meio do celular, que estranharam a mensagem. Veja:

o sol torando e o Waze assim pic.twitter.com/EMgdbbkcVS — fanta mistério (@quelfkl) August 31, 2026

O aplicativo reconheceu o erro e afirmou que foi um problema técnico no sistema. A empresa também disse que o problema foi corrigido, porém, ela não explicou o que causou a falha.

No dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) classificou Teresina como a 5ª capital mais quente do país.

O episódio foi registrado durante a virada para o período mais difícil do ano no estado. O Piauí entrou no chamado B-R-O-Bró, que corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

O período é o mais quente do ano e costuma trazer também uma baixa umidade do ar. Nessa época, há o risco de desidratação, exposição excessiva ao sol e queimadas.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

O cenário de calor deve se estender e a expectativa é de temperaturas elevadas no Piauí ao longo do resto do ano por conta do El Niño.

Previsão para setembro

O mês de setembro deve manter um padrão de temperaturas acima da média no Piauí. A previsão indica que as temperaturas podem ficar até 2°C mais altas que o esperado para o período.

As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O estado também deve ser atingido por possíveis ondas de calor. As máximas podem atingir até 41°C em Teresina e superar os 39°C em vários municípios do interior.



