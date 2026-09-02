Semana no Rio segue com o tempo instável
Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Semana no Rio segue com o tempo instável

O Rio de Janeiro se prepara para ter mais um dia de chuva nesta quarta-feira (2) que, além do tempo instável, deve marcar o dia de temperaturas mais baixas de toda a semana. 

De acordo com o Sistema meteorológico da  Prefeitura, o Alerta Rio, o tempo na capital fluminense será de céu nublado, com a expectativa de chuva fraca que pode cair a qualquer momento do dia. 

Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) no período da manhã, passando a fracos a moderados a partir da tarde, dando uma aliviada após uma terça-feira (1) agitada onde  ventanias de mais de 70km/h foram registradas desde a madrugada.

Quanto  às temperaturas, os termômetros estarão em queda, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 24°C, sendo a menor previsão esperada para essa semana.

Tempo nos próximos dias

Dentro de uma semana chuvosa e tempo fechado, a quinta-feira (3) no Rio apresentará redução de nebulosidade e será o único dia de trégua da cidade, sem a previsão de chuva. 

Os ventos estarão moderados e as temperaturas também devem subir em relação a essa terça.

Mas, a estabilidade durará pouco porque já na sexta-feira (4) o tempo volta a fechar com predomínio de céu parcialmente nublado e, por conta de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria, o retorno da previsão de chuva fraca isolada no período da noite. 

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em elevação.

Abrindo o final de semana, no sábado (05), a nebulosidade estará variada e a previsão de chuva continua, sendo nessa ocasião de fraca a moderada a partir da tarde. 

Os ventos estarão fracos a moderados.

E fechando a semana, no domingo (06) o tempo permanece instável, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. 

Os ventos estarão no geral moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), mas podendo pontualmente chegar a fortes (de 52km/h a 76km/h), especialmente na região litorânea da cidade, com as temperaturas voltando a cair.


Cidade voltou ao estágio 1

Depois de uma segunda-feira de ventos e chuvas intensas, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO 1, logo no início desta quarta-feira, às 5h.


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