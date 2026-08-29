Reprodução - X (U.S. Southern Command) A operação foi conduzida pela Força-Tarefa Conjunta Hemisfério Ocidental (JTF-WHEM)

O Exército dos Estados Unidos anunciou, na última sexta-feira (28), que interceptou e destruiu uma suposta embarcação usada para o tráfico de drogas em águas internacionais do Pacífico Oriental. A operação foi coordenada com o governo do Equador.

O Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) informou, na rede social X, que suas forças interceptaram uma embarcação que operava como um “posto de reabastecimento flutuante” em águas do Pacífico Oriental.

Informações de inteligência confirmaram que a embarcação, previamente identificada e sujeita a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, operava em apoio à violenta organização narcoterrorista Los Choneros. Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM)





















Embarcação era alvo de sanções dos EUA

A embarcação já havia sido identificada anteriormente pelas autoridades norte-americanas e era alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA.

A operação foi conduzida pela Força-Tarefa Conjunta Hemisfério Ocidental (JTF-WHEM), com apoio de fuzileiros navais e marinheiros embarcados no navio anfíbio USS San Antonio.

Os militares abordaram, revistaram e liberaram os ocupantes. Em seguida, levaram o grupo ao porto de Manta, no Equador, e afundaram a embarcação. O governo dos Estados Unidos não informou se houve apreensão de drogas durante a ação nem se os ocupantes serão investigados no Equador.