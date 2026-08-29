Reprodução / Redes sociais Organização não informou causa exata do acidente, que segue em investigação

Um homem de 41 anos morreu após ser atingido por uma placa de madeira que caiu durante o Big Church Festival, festival cristão que acontecia, em West Sussex, na Inglaterra, Outras seis pessoas ficaram feridas.

Conforme informações da polícia local, a vítima teve a morte confirmada ainda no evento, nesta sexta-feira (28). Dentre os seis atingidos, dois ficaram em estado grave, enquanto outros dois também foram hospitalizados.

, que se estenderia até domingo (30), foi suspenso em decorrência do. Foi comunicado a todos presentes que deixassem imediatamente o local, por volta das 17h30.

A organização informou que ano momento é prestar, familiares, amigos e testemunhas da

A causa do acidente não foi divulgada oficilamente.

Posteriormente, além do cancelamento da programação, as equipes do evento comunicaram que estavam devastadas com a tragédia e cancelou todo resto do evento.





Tradução da nota:

" Estamos devastados pelo grave incidente ocorrido hoje no Big Church Festival 2026, no qual uma placa caiu, ferindo pelo menos sete pessoas, uma das quais, tragicamente, perdeu a vida.

Antes de mais nada, todos os nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados, suas famílias e amigos, e com todos que testemunharam o ocorrido.

Após o incidente de hoje, tomamos a decisão de encerrar o Big Church Festival 2026".

O evento também comunicou que encerraria as comunicações em rede social por um tempo, enquanto apoia familiares e pessoas afetadas.

O Big Church Festival existe desde 2009 e é o maior festival religioso cristão do Reino Unido, com atrações musicais e atividades variada para público de todas as idades.