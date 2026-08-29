Um homem de 41 anos morreu após ser atingido por uma placa de madeira que caiu durante o Big Church Festival, festival cristão que acontecia, em West Sussex, na Inglaterra, Outras seis pessoas ficaram feridas.Conforme informações da polícia local, a vítima teve a morte confirmada ainda no evento, nesta sexta-feira (28). Dentre os seis atingidos, dois ficaram em estado grave, enquanto outros dois também foram hospitalizados.O festival, que se estenderia até domingo (30), foi suspenso em decorrência do grave acidente. Foi comunicado a todos presentes que deixassem imediatamente o local, por volta das 17h30.A organização informou que a prioridade absoluta no momento é prestar suporte às vítimas, familiares, amigos e testemunhas da tragédia.A causa do acidente não foi divulgada oficilamente. Posteriormente, além do cancelamento da programação, as equipes do evento comunicaram que estavam devastadas com a tragédia e cancelou todo resto do evento.
Tradução da nota:
" Estamos devastados pelo grave incidente ocorrido hoje no Big Church Festival 2026, no qual uma placa caiu, ferindo pelo menos sete pessoas, uma das quais, tragicamente, perdeu a vida.
Antes de mais nada, todos os nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados, suas famílias e amigos, e com todos que testemunharam o ocorrido.
Após o incidente de hoje, tomamos a decisão de encerrar o Big Church Festival 2026".
O evento também comunicou que encerraria as comunicações em rede social por um tempo, enquanto apoia familiares e pessoas afetadas.
O Big Church Festival existe desde 2009 e é o maior festival religioso cristão do Reino Unido, com atrações musicais e atividades variada para público de todas as idades.