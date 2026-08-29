Foto: Pedro Piegas / PMPA Monitoramento do Guaíba na Ilha da Pintada, Porto Alegre

As chuvas previstas para este sábado (29) e também próximos dias devem provocar nova elevação no nível dos rios do Rio Grande do Sul, conforme o Serviço Geológico do Brasil (SGB). O órgão alerta para possibilidade de cotas de atenção nos rios Taquari, Sinos e Gravataí, enquanto o Caí deve subir mais, até cota de inundação. A previsão de altos volumes também causa atenção para bacias de Santa Catarina.

Segundo Boletim de Monitoramento divulgado nesta sexta-feira (28), os volumes observados nos últimos dias já chegam aem áreas do Taquari epróximo ao Caí.

Com isso, o órgão emitiu um alerta para elevação das bacias e afluentes no Rio Grande do Sul. O órgão explica que não se trata mais de previsão, pois houve chuva significativa e os rios estão subindo.





Rios podem atingir cotas de atenção, alerta e inundação

Segundo o boletim, os cenários hidrológicos mais prováveis indicam as seguintes projeções para os níveis dos rios:

Guaíba e Jacuí : níveis próximos ou um pouco acima da cota de atenção.

e : níveis próximos ou um pouco acima da cota de atenção. Taquari , Sinos e Gravataí : possibilidade de superar a cota de atenção e chegar à cota de alerta.

, e : possibilidade de superar a cota de atenção e chegar à cota de alerta. Caí: maior possibilidade de atingir valores próximos da cota de inundação.

Conforme a SGB, a cota de atenção indica nível elevado e possibilidade razoável de inundação. A de alerta, possibilidade elevada.

A cota de inundação equivale ao nível limite do rio, quando primeiros locais começam a ser atingidos pela água, o que não necessariamente causa grandes transtornos ou destruição.

Em cenário simulado, Guaíba ainda não inundaria

A SGB também realizou um simulado com 50% mais chuvas do que os modelos meteorológicos preveem até o momento. Neste caso, o Guaíba e o Rio Jacuí ainda não inundariam, mas chegariam à cota de atenção.

Os rios Taquari, Sinos e Gravataí ultrapassariam a cota de atenção, atingindo nível inundação, de forma similar ao que está previsto para o Caí no momento.

As águas do Rio Caí, que já tem possibilidade de chegar na cota de inundação, avançariam para áreas ainda mais distantes do curso d’água.

O órgão explica que a simulação serve para prever a importância de manter o acompanhamento das previsões e dos volumes de chuvas nos próximos dias.

Rio atmosférico também aumenta chuva em SC

Segundo projeções da MetSul Meteorologia, um corredor de umidade de mais de 7 mil quilômetros deve reforçar o volume das chuvas na Região Sul do Brasil e deverá afetar também níveis de rios catarinenses e precipitações no Paraná.

A umidade é transportada da Amazônia para o Sul. Com isso, a chuva ainda pode persistir por vários dias, mesmo que previsões iniciais sejam até domingo (30) ou segunda (31).

Em Santa Catarina, a previsão indica que rios do Meio-Oeste, Sul e Vale do Itajaí também possam atingir as cotas de inundação em alguns pontos.

Os maiores volumes de chuva são esperados no Rio Grande do Sul, contudo. Além dos rios citados pela SGB, a MetSul aponta que o Rio Pelotas, na divisa entre Santa Catarina e o território gaúcho, também pode responder às precipitações.

Guaíba pode afetar ilhas de Porto Alegre

Ainda conforme a MetSul, mesmo que o Guaíba não chegue a cotas de atenção, o volume de água dos afluentes pode subir o nível até cerca de 2,5m, altura suficiente para afetar as ilhas do bairro Arquipélago na capital gaúcha.

As ilhas podem sofrer alagamentos em alguns pontos na próxima semana e, em cenário com chuvas por mais dias, pode ser necessário desligamentos de serviços por segurança.