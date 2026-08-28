Reprodução/SSP-SP Sistema de refrigeração de mina de criptomoedas do crime organizado em São Paulo.

A Polícia Militar localizou, na madrugada desta sexta-feira (28), uma casa abandonada que era utilizada para “minerar”criptomoedas na Zona Sul de São Paulo. As máquinas utilizadas para a atividade foram avaliadas em R$ 500 mil e o imóvel tinha sinais de uso ilegal de energia elétrica.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a mineração era utilizada para lavar dinheiro do crime organizado. A casa fica localizada no bairro Parque Arariba.

Conforme a PM, foi identificado um fluxo de R$ 16,4 mil em criptoativos. O imóvel também tinha e quipamentos de refrigeração e sistema elétrico reforçado para resistir às altas cargas de energia elétrica utilizadas na mineração. Os equipamentos foram apreendidos e a ocorrência apresentada no 89º DP.

Na madrugada de hoje (28), a PM localizou uma estrutura de mineração de criptomoedas no Parque Arariba, zona sul da capital. Os policiais perceberam um forte ruído de exaustores vindo de uma residência e encontraram diversas máquinas usadas na atividade. A estrutura foi avaliada… pic.twitter.com/pOkH7iKnoT— Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) August 28, 2026





Ocorrência

Uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano fazia patrulhamento na região da Vila Nova das Belezas, pertencente ao distrito da Vila Andrade, na região do Campo Limpo, para apurar uma denúncia de tráfico de drogas.

Ao passar pela região da casa abandonada, perceberam um forte ruído de exaustores vindo de uma viela. Ao se aproximarem, perceberam que o barulho vinha de uma residência com uma porta de metal que estava entreaberta.

Ao entrarem no local, perceberam que não havia pessoas na casa, mas sim 30 máquinas utilizadas para a mineração de criptomoedas em funcionamento, além de outras duas de reserva.

Ao inspecionarem o imóvel, os policiais encontraram um notebook centralizando a operação, equipamentos de internet e refrigeração, diversos cabos e um sistema elétrico reforçado para sustentar a mineração.

De acordo com estimativas da PM, o investimento para a estrutura de mineração encontrada passa de R$ 500 mil e armazenava aproximadamente R$ 16,4 mil em criptomoedas.

Mineração

A mineração de criptomoedas utiliza computadores de alta capacidade para realizar operações matemáticas que validam transações em redes de ativos digitais.

A atividade demanda grande quantidade de energia elétrica e, no imóvel, os policiais identificaram sinais de adulteração na rede, gerando um possível furto de eletricidade para alimentar os equipamentos.





As máquinas utilizadas na mineração foram apreendidas para a perícia. O caso foi registrado como furto e lavagem de dinheiro no 89° Distrito Policial, no Jardim Taboão. As investigações prosseguem para identificar o responsável pelo imóvel.