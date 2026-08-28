A Região Sul deve passar por mais três dias de tempo severo, com fortes chuvas, ventos, chance de granizo e de alagamentos urbanos. As projeções para esta sexta (28) apontam que a instabilidade deve se deslocar do Rio Grande do Sul para Oeste, Centro e Sul de Santa Catarina.As áreas afetadas devem ter chuvas de moderada a forte, com risco de acúmulos elevados e temporais. A Região Metropolitana de Porto Alegre já enfrenta chuvas, e a atenção também avança para Campanha, Sul, Costa Doce e Litoral Médio, onde acúmumlos podem chegar a 140mm.As rajadas de vento variam de 50 a 70 km/h e podem alcançar 90 km/h entre o Sul do Paraná, Centro-Oeste de Santa Catarina e Norte e Serra do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo Meteorologia.Ainda hoje o Norte de Santa Catarina e o Sul do Paraná podem ter alguma chuva moderada, mas predomina o tempo abafado e seco. O resto do Paraná deverá ter Sol predominante.Nas áreas atingidas pela chuva, as temperaturas ficam agradáveis, enquanto o restante da Região Sul esquenta mais. Nesta quinta (27) boa parte do Sul teve máximas de 28 a 33ºC, o que deve se repetir hoje onde não chove.No Paraná, as chuvas devem se concretizar sobretudo neste sábado (29), dia em que são esperados os maiores temporais em toda Região Sul. O mar permanece agitado entre os litorais gaúcho e catarinense.
Instabilidade permanece no Sul até domingo (30)
Além da frente fria, que é o principal fator para as chuvas no momento, calor e umidade de um rio atmosférico da Amazônia e um ciclone extratropical reforçam o cenário. Com isso, as tempestades devem permanecer pelo menos até domingo (30), com chance de se estenderem em alguns pontos na segunda-feira (31).
A Meteored Meteorologia prevê que o tempo severo persiste durante o final de semana. As condições favorecem chuva intensa, tempestades severas, rajadas fortes de vento, granizo e há chance de microexplosões.
Durante o período, alguns pontos do Rio Grande do Sul e do Sul de Santa Catarina podem chegar a uma faixa de 100 a 250mm de acúmulos.
Diante das projeções, a MetSul Meteorologia alerta para risco de elevação do nível dos rios gaúchos Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí. A semana seguinte poderá ter inundações caso o cenário se concretize.
Em Porto Alegre, o Guaíba pode subir e avançar sobre as ilhas do bairro Arquipélago.