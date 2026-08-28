Agência Brasil Há chance de granizo e de elevação do nível dos rios, sobretudo entre o RS e SC

A Região Sul deve passar por mais três dias de tempo severo, com fortes chuvas, ventos, chance de granizo e de alagamentos urbanos. As projeções para esta sexta (28) apontam que a instabilidade deve se deslocar do Rio Grande do Sul para Oeste, Centro e Sul de Santa Catarina.

As áreas afetadas devem ter chuvas de moderada a forte, com risco de acúmulos elevados e temporais. Ajá enfrenta chuvas, e a atenção também avança para, onde acúmumlos podem chegar a

As rajadas de vento variam dee podem alcançarentre o Sul do Paraná, Centro-Oeste de Santa Catarina e Norte e Serra do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo Meteorologia.

Ainda hoje o Norte de Santa Catarina e o Sul do Paraná podem ter alguma chuva moderada, mas predomina o tempo abafado e seco. O resto do Paraná deverá terpredominante.

Nas áreas atingidas pela chuva, asficam agradáveis, enquanto o restante da Região Sul esquenta mais. Nesta quinta (27) boa parte do Sul tevede, o que deve se repetir hoje onde não chove.

No Paraná, as chuvas devem se concretizar sobretudo neste sábado (29), dia em que são esperados os maiores temporais em toda Região Sul. O mar permanece agitado entre os litorais gaúcho e catarinense.





Instabilidade permanece no Sul até domingo (30)

Além da frente fria, que é o principal fator para as chuvas no momento, calor e umidade de um rio atmosférico da Amazônia e um ciclone extratropical reforçam o cenário. Com isso, as tempestades devem permanecer pelo menos até domingo (30), com chance de se estenderem em alguns pontos na segunda-feira (31).

A Meteored Meteorologia prevê que o tempo severo persiste durante o final de semana. As condições favorecem chuva intensa, tempestades severas, rajadas fortes de vento, granizo e há chance de microexplosões.

Durante o período, alguns pontos do Rio Grande do Sul e do Sul de Santa Catarina podem chegar a uma faixa de 100 a 250mm de acúmulos.

Diante das projeções, a MetSul Meteorologia alerta para risco de elevação do nível dos rios gaúchos Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí. A semana seguinte poderá ter inundações caso o cenário se concretize.

Em Porto Alegre, o Guaíba pode subir e avançar sobre as ilhas do bairro Arquipélago.