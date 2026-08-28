Há chance de granizo e de elevação do nível dos rios, sobretudo entre o RS e SC
Agência Brasil
Há chance de granizo e de elevação do nível dos rios, sobretudo entre o RS e SC

A Região Sul deve passar por mais três dias de tempo severo, com fortes chuvas, ventos, chance de granizo e de alagamentos urbanos. As projeções para esta sexta (28) apontam que a instabilidade deve se deslocar do Rio Grande do Sul para Oeste, Centro e Sul de Santa Catarina.

As áreas afetadas devem ter chuvas de moderada a forte, com risco de acúmulos elevados e temporais. A Região Metropolitana de Porto Alegre já enfrenta chuvas, e a atenção também avança para Campanha, Sul, Costa Doce e Litoral Médio, onde acúmumlos podem chegar a 140mm.

As rajadas de vento variam de  50 a 70 km/h  e podem alcançar  90 km/h entre o Sul do Paraná, Centro-Oeste de Santa Catarina e Norte e Serra do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo Meteorologia.

Ainda hoje o Norte de Santa Catarina e o Sul do Paraná podem ter alguma chuva moderada, mas predomina o tempo abafado e seco. O resto do Paraná deverá ter Sol predominante.

Nas áreas atingidas pela chuva, as temperaturas ficam agradáveis, enquanto o restante da Região Sul esquenta mais. Nesta quinta (27) boa parte do Sul teve máximas de 28 a 33ºC, o que deve se repetir hoje onde não chove.

No Paraná, as chuvas devem se concretizar sobretudo neste sábado (29), dia em que são esperados os maiores temporais em toda Região Sul.  O mar permanece agitado entre os litorais gaúcho e catarinense.


Instabilidade permanece no Sul até domingo (30)

Além da frente fria, que é o principal fator para as chuvas no momento, calor e umidade de um rio atmosférico da Amazônia e um ciclone extratropical reforçam o cenário. Com isso, as tempestades devem permanecer pelo menos até domingo (30), com chance de se estenderem em alguns pontos na segunda-feira (31).

A Meteored Meteorologia prevê que o tempo severo persiste durante o final de semana. As condições favorecem chuva intensa, tempestades  severas, rajadas fortes de vento, granizo e há chance de microexplosões.

Durante o período, alguns pontos do Rio Grande do Sul e do Sul de Santa Catarina podem chegar a uma faixa de 100 a 250mm de acúmulos.

Diante das projeções, a MetSul Meteorologia alerta para risco de elevação do nível dos rios gaúchos Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí. A semana seguinte poderá ter inundações caso o cenário se concretize.

Em Porto Alegre, o Guaíba pode subir e avançar sobre as ilhas do bairro Arquipélago.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-08-28/sul-tera-mais-tres-dias-de-chuva-a-partir-de-hoje-sexta-previsao-do-tempo-rs-sc-pr.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes