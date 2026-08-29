Reprodução/NWM-TV Bomba da 2ª Guerra Mundial é encontrada em meio a batatas

Uma bomba de cerca de 40 centímetros, da Segunda Guerra Mundial, foi encontrada misturada a batatas durante uma colheita em Ankum, na Alemanha. As informações são do Spiegel.

O artefato foi retirado do solo por uma máquina agrícola, passou pela esteira de transporte e chegou à área de seleção e lavagem antes de ser percebido pelos funcionários da propriedade rural.

A munição só chamou a atenção quando já estava na esteira da fazenda. Os funcionários perceberam que havia algo diferente entre as batatas e acionaram a polícia. A área foi isolada até a chegada da equipe responsável por lidar com explosivos.

Segundo um porta-voz da polícia, a bomba estava misturada a uma grande quantidade de batatas levadas diretamente do campo para a propriedade.

A bomba foi retirada e destruída pelo serviço responsável por localizar e remover munições antigas. Para garantir a segurança durante a operação, moradores de algumas casas próximas precisaram deixar temporariamente suas residências.

A ocorrência terminou sem problemas, segundo a polícia.

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Munições antigas ainda são encontradas na Alemanha

O caso de Ankum não é isolado. Mais de 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, bombas e outras munições usadas durante o conflito ainda podem ser encontradas enterradas em diferentes regiões da Alemanha.

Bundeswehr/Buddy Bartelsen Granadas de mão recolhidas na área de treinamento militar de Altengrabow, na Alemanha





Na Baixa Saxônia, região em que está Ankum, o risco existe em várias partes do estado. A região foi atingida por combates e também teve intensa produção de munições durante a guerra.

Documentos da época não registram completamente todos os lugares onde esses materiais foram usados, abandonados ou enterrados. Por isso, ainda não é possível saber com precisão todos os pontos onde podem existir munições antigas.

Na Baixa Saxônia, o trabalho é feito pelo Serviço de Remoção de Materiais Bélicos (KBD), que atua em apoio às autoridades locais.

Em 2025, o KBD fez 1.349 operações para retirar munições antigas encontradas no solo.

Em 74 dessas operações, cerca de 5,5% do total, os artefatos estavam em condições tão instáveis que não podiam ser transportados. Por isso, precisaram ser destruídos no próprio local onde foram encontrados.





Só no ano passado, o serviço retirou cerca de 231 toneladas de materiais bélicos na Baixa Saxônia. Desse total, 37,41 toneladas foram recolhidas no Mar do Norte.

Entre os materiais encontrados estavam 348 grandes artefatos militares, com pelo menos 50 quilos. Desse grupo, 77 eram bombas lançadas por aviões.

O problema é que o tempo não necessariamente elimina o risco. Uma munição pode estar enferrujada, coberta de terra ou danificada e ainda assim continuar capaz de explodir.