Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil Bandeira tarifária amarela deixa conta de luz mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira amarela nas contas de luz do mês de setembro. Com isso, um adicional de R$ 1,88 a cada 100kWh será cobrado. Essa tarifa é mantida desde o mês de maio.

Por nota, o órgão afirmou que a sinalização “reflete condições menos favoráveis de geração de energia no País, com necessidade de utilização de fontes de geração com custos mais elevados”.

Isso acontece devido ao tempo seco , que afeta diretamente osdasdo país, principal fonte de energia da matriz brasileira.

Quando chove pouco e os reservatório baixam, é necessário acionar, que tem um custo maior para geração de energia. Por isso, desde 2015, o sistema de bandeiras é utilizado compensar e dividir esse custo com os consumidores.





Entenda como funcionam as bandeiras:

As cores do sistema indicam o que o custo da geração de energia está mais caro e definem a taxa adicional que será cobrada dos consumidores.

Bandeira verde: sem acréscimos;

Bandeira amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh;

a cada 100 kWh; Bandeira vermelha patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;

a cada 100 kWh; Bandeira vermelha patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

De acordo com a Aneel, pequenas mudanças de hábito de consumo já seriam suficientes para compensar o acréscimo trazido pela bandeira amarela e controlar os gastos com a luz.