O caso foi registrado como latrocínio
Divulgação / Polícia MT
O caso foi registrado como latrocínio

Um policial militar de folga foi baleado e morto durante um assalto na noite da última sexta-feira (28), na Marginal Tietê, na saída da Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo.

Segundo informações preliminares, a vítima havia parado o veículo para verificar um problema no pneu, momento em que foi abordada por dois suspeitos, que anunciaram o assalto e efetuaram disparos contra o policial.

Autores ainda não foram localizados 

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que informou, em nota, que o policial foi socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

Os autores fugiram do local e, até o momento, não foram localizados. O caso foi encaminhado para o 73º Distrito Policial, no Jaçanã. Secretaria de Segurança Pública (SSP)


O caso foi registrado como latrocínio e será investigado pela Polícia Civil para identificar os autores do crime.

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