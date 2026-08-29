Reprodução X Nepal após fortes chuvas e inundações

O número de mortos após as fortes chuvas e inundações que atingiram o Nepal subiu para 626, segundo uma atualização divulgada pela agência Reuters na madrugada deste sábado (29). O desastre provocou destruição em diferentes regiões do país , principalmente na área próxima à fronteira com a China.

As autoridades nepalesas agora concentram esforços na localização de vítimas, na identificação dos corpos e na recuperação da infraestrutura destruída. O governo estima que serão necessários entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 20,8 bilhões a R$ 26 bilhões, para reconstruir as áreas atingidas.

Geleira pode ter provocado inundação repentina

Avaliações preliminares apontam que o desastre pode ter começado com o colapso de uma geleira, na quarta-feira (26).

O deslocamento de uma grande quantidade de gelo, pedras, lama e outros detritos teria bloqueado temporariamente o curso de um rio. Com o rompimento do bloqueio, uma enorme quantidade de água teria avançado de forma repentina pelas áreas próximas.

A força da inundação atingiu cidades, estradas, pontes e instalações de geração de energia.

Resgate enfrenta dificuldades

Apesar da dimensão da tragédia, o governo do Nepal afirmou que não precisa, neste momento, de equipes internacionais para as operações gerais de busca e salvamento.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Shisir Khanal, os próprios socorristas nepaleses conseguem conduzir esse trabalho.

O país, porém, pediu apoio estrangeiro especializado em áreas nas quais possui menos experiência. Entre as necessidades estão equipamentos e conhecimento para retirar pessoas que podem estar presas em túneis de usinas hidrelétricas.

Também foram solicitadas ajuda para recuperar sistemas de comunicação e transporte e apoio na identificação das vítimas.

Hospitais estão sobrecarregados

A localização e identificação dos mortos se tornaram um dos principais desafios para as autoridades.

Equipes de resgate encontraram corpos em áreas como Chitwan e Nawalparasi, nas planícies do Nepal, a aproximadamente 100 quilômetros do epicentro do desastre.

A quantidade de vítimas é tão grande que hospitais enfrentam dificuldades para armazenar os corpos. Segundo Khanal, faltam refrigeradores e outros espaços adequados para a conservação.

O governo também busca apoio para ampliar a realização de testes de DNA, que podem ajudar na identificação das vítimas.

Pontes e estradas foram destruídas

A inundação provocou grandes danos à infraestrutura do país. Escolas, hospitais, estradas, pontes e usinas hidrelétricas foram atingidos.

Reprodução/X Avalanche que atingiu o Nepal

Cerca de 20 pontes foram destruídas, prejudicando o deslocamento das equipes de emergência e a comunicação com comunidades afetadas.

A situação também levou o governo a pedir que Índia e China reabram antecipadamente rotas de transporte e comunicação que possam facilitar o acesso às regiões atingidas.

País deverá precisar de ajuda para reconstrução

Embora tenha recusado equipes estrangeiras para o trabalho geral de busca e salvamento, o Nepal reconhece que deverá precisar de apoio internacional para a recuperação das áreas devastadas.

O governo avalia que a reconstrução será longa e cara diante dos danos provocados pela avalanche de lama e pelas inundações.

Além da recuperação de estradas e pontes, será necessário reconstruir estruturas de energia, comunicação, transporte, saúde e outros serviços essenciais para que as comunidades afetadas possam retomar a rotina.