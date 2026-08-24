Foto: Mycchel Legnaghi/Divulgação/São Joaquim Online O frio era tanto que a a respiração de animais congelou

Bom Jardim da Serra, na serra catarinense, amanheceu com a segunda menor temperatura do estado em 2026 nesta segunda-feira (24): -9,1ºC. O termômetro ficou apenas 0,2ºC abaixo do recorde anterior, do dia 24 de junho.

Ambos valores observados na cidade são os mais frios do estado neste ano. A temperatura foi registrada em uma estação automática da Epagri/Ciram. Com a atualização desta segunda (24), as temperaturas registradas em Santa Catarina só ficam atrás dos -11,5°C no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, no dia 15 de julho.

-11,5°C — Parque Nacional do Itatiaia/RJ, em 15 de julho

-9,3°C — Bom Jardim da Serra/SC, em 24 de junho

-9,1°C — Bom Jardim da Serra/SC, em 24 de agosto

O amanhecer foi marcado por uma geada intensa que cobriu de branco campos e estradas. O frio foi tanto que até “congelou o bafo do touro”, conforme registros fotográficos de Mycchel Legnaghi que mostram a respiração de animais congelando em contato com o ar frio.

Veja as imagens abaixo:





Nesta segunda (24), pelo menos 18 cidades catarinenses amanheceram entre 0ºC e negativas, segundo dados compilados pelos meteorologistas locais Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho. Confira as temperaturas abaixo:

Bom Jardim da Serra: -9,1°C — Epagri São Joaquim: -6,6°C — PMSJ/Inmet Urubici: -6,3°C — PWS Painel: -6,0°C Urupema: -6,0°C Tangará: -2,3°C Lebon Régis: -2,1°C Vargem: -2,0°C Água Doce: -1,4°C São José do Cerrito: -1,3°C Rio Rufino: -1,2°C Campo Belo do Sul: -1,1°C Monte Carlo: -1,0°C Pinheiro Preto: -0,6°C Otacílio Costa: -0,3°C Bocaina do Sul: -0,2°C Campos Novos: 0,0°C — Defesa Civil Lages: 0,0°C

Conforme a Defesa Civil estadual, o frio é provocado por uma forte massa de ar de origem polar que atua na região. As temperaturas, porém, devem subir até o final da semana, com possibilidade de chuvas e calor.





SC soma 78 dias com geada em 2026

Conforme os dados divulgados pela dupla de meteorologistas catarinenses, Santa Catarina já soma 78 dias com geada em 2026, além de 51 dias com temperaturas abaixo de zero.

Além disso, o estado já registrou um dia de neve, oito dias com sincelo e um dia com chuva congelada.