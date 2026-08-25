41 pessoas ficam feridas após passagem de tornado na França

Ao menos 41 pessoas ficaram feridas após a passagem de um tornado que deixou no sul da França, durante esta segunda-feira (24). Ao menos 15 vítimas foram levadas para o hospital.
As informações são do SBT News. O fenômeno atingiu as comunas de Pomas e Verzeille, em Aude, a cerca de 750 quilômetros de Paris. Veja o vídeo:
Nas imagens é possível ver o momento em que o fenômeno atinge a cidade francesa e um grande redemoinho se forma. Em outras imagens, é possível ter dimensão do estrago. Confira:
Nesse registro, é possível ver árvores no chão, além de casas e carros destruídos.
As rajadas de vento ultrapassaram os 100 km/h. Com isso, cerca de 300 imóveis foram destruídos. Entre os locais, há casas, estabelecimentos comerciais e outros.
A prefeitura de Aude informou, em um comunicado, que mais de 120 bombeiros foram mobilizados para operações de resgate após o tornado. Os agentes contaram com apoio de especialistas, cães farejadores e reforços de departamentos vizinhos.
Além disso, a Cruz Vermelha está preparando assistência para as vítimas do fenômeno.
A cidade de Aude ainda segue em alerta para novas ocorrências. A Météo-France, serviço de meteorologia francês, colocou vários departamentos no Sudoeste, incluindo Aude, em aviso laranja para tempestades.
Sendo assim, há possibilidade de novos tornados na região. O sistema está se deslocando para o leste. Nas comunas de Istres e Marignane, por exemplo, os ventos já chegam a 120 e 107 km/h, respectivamente.
Tornado
A classificação dada para os tornados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é que são redemoinhos de ventos, com uma velocidade alta, que surgem em ambientes de tempestades muito fortes.
Esse fenômeno nasce de nuvens de tempestades, atinge o chão e causa grande devastação por onde passa.
Seu tamanho é de centenas de metros e possui uma ‘vida’ curta, durando poucos minutos e percorrendo entre 500 e 1,5 mil metros. Seus ventos passam de 200 km/h.
Os tornados apresentam dimensão da ordem de poucas centenas de metros e duram minutos até cerca de 1 hora. Eles costumam ter um diâmetro entre 100 e 600 metros, e podem chegar a 1600 metros de largura.