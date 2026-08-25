Reprodução/redes sociais 41 pessoas ficam feridas após passagem de tornado na França

Ao menos 41 pessoas ficaram feridas após a passagem de um tornado que deixou no sul da França, durante esta segunda-feira (24). Ao menos 15 vítimas foram levadas para o hospital.

As informações são do SBT News. O fenômeno atingiu as comunas de Pomas e Verzeille, em Aude, a cerca de 750 quilômetros de Paris. Veja o vídeo:

Le monstre de l’Aude. L’entonnoir de la tornade qui frappe le département est remarquable. Si vous accélérez l’image, on découvre la rotation notable du phénomène en cours sous un orage violent. Vidéo de Denis Maréchal (Facebook) @BFMTV pic.twitter.com/FePIA4fN7l — Kévin Floury (@kevinfloury) August 24, 2026

Nas imagens é possível ver o momento em que o fenômeno atinge a cidade francesa e um grande redemoinho se forma. Em outras imagens, é possível ter dimensão do estrago. Confira:

C’est le Jour d’après à Pomas. Les dégâts après le passage de la tornade dans l’Aude sont immenses. Le travail des secours s’annonce extrêmement long ce soir et la nuit prochaine, comme le montre la vidéo de @LeoCtl1. @BFMTV pic.twitter.com/PU87sFchRU — Kévin Floury (@kevinfloury) August 24, 2026

Nesse registro, é possível ver árvores no chão, além de casas e carros destruídos.

As rajadas de vento ultrapassaram os 100 km/h. Com isso, cerca de 300 imóveis foram destruídos. Entre os locais, há casas, estabelecimentos comerciais e outros.

A prefeitura de Aude informou, em um comunicado, que mais de 120 bombeiros foram mobilizados para operações de resgate após o tornado. Os agentes contaram com apoio de especialistas, cães farejadores e reforços de departamentos vizinhos.

Além disso, a Cruz Vermelha está preparando assistência para as vítimas do fenômeno.

A cidade de Aude ainda segue em alerta para novas ocorrências. A Météo-France, serviço de meteorologia francês, colocou vários departamentos no Sudoeste, incluindo Aude, em aviso laranja para tempestades.

Sendo assim, há possibilidade de novos tornados na região. O sistema está se deslocando para o leste. Nas comunas de Istres e Marignane, por exemplo, os ventos já chegam a 120 e 107 km/h, respectivamente.

Tornado

A classificação dada para os tornados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é que são redemoinhos de ventos, com uma velocidade alta, que surgem em ambientes de tempestades muito fortes.

Esse fenômeno nasce de nuvens de tempestades, atinge o chão e causa grande devastação por onde passa.

Seu tamanho é de centenas de metros e possui uma ‘vida’ curta, durando poucos minutos e percorrendo entre 500 e 1,5 mil metros. Seus ventos passam de 200 km/h.

Os tornados apresentam dimensão da ordem de poucas centenas de metros e duram minutos até cerca de 1 hora. Eles costumam ter um diâmetro entre 100 e 600 metros, e podem chegar a 1600 metros de largura.



