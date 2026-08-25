PRF Batida entre ônibus e caminhão deixa dois mortos e 23 feridos na BR-040

Os acidentes envolvendo ônibus e micro-ônibus nas rodovias federais de Minas Gerais aumentaram 43,2% no primeiro semestre de 2026, mesmo com a queda no número geral de ocorrências. Os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), compilados por O Tempo, mostram que os registros passaram de 2.617, entre janeiro e junho de 2025, para 3.749 no mesmo período deste ano.

A alta também aparece no número de pessoas feridas em acidentes envolvendo transporte coletivo. Foram 1.490 vítimas nos primeiros seis meses de 2026, contra 868 no mesmo período do ano passado.

O crescimento foi de 71,6%, uma diferença ainda maior do que a registrada no número de acidentes.

Na contramão desse cenário, o conjunto das rodovias federais que cortam Minas Gerais apresentou redução nas ocorrências. A PRF contabilizou 35.907 acidentes no primeiro semestre de 2026, ante 38.392 nos seis primeiros meses de 2025, queda de 6,47%.

Quais rodovias federais cortam Minas Gerais

Minas Gerais tem uma das maiores malhas rodoviárias do país e é cortada por importantes rodovias federais, que conectam o estado a diferentes regiões do Brasil.

Entre as principais estão a BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro e passa por cidades como Belo Horizonte, Sete Lagoas e Juiz de Fora; a BR-381, importante ligação entre Minas Gerais e São Paulo; e a BR-116, que atravessa o estado no sentido norte-sul e integra Minas às regiões Nordeste e Sudeste.

Também fazem parte da malha federal mineira a BR-262, que cruza o estado de leste a oeste e conecta áreas de Minas ao Espírito Santo e ao Triângulo Mineiro; a BR-365, que passa pelo Triângulo e Norte de Minas; a BR-050, importante ligação entre o estado e Goiás e São Paulo; e a BR-153, que atravessa a região do Triângulo Mineiro.

Outras rodovias federais importantes no território mineiro incluem a BR-251, BR-265, BR-267, BR-356, BR-364 e BR-491.

É nessa extensa rede de rodovias federais que a PRF contabiliza os acidentes utilizados no levantamento. Por isso, os 3.749 acidentes envolvendo ônibus e micro-ônibus registrados no primeiro semestre de 2026 representam ocorrências distribuídas por diferentes trechos da malha federal que atravessa Minas Gerais.

BR-040 também registra alta em acidentes com ônibus

A BR-040, onde ocorreu um grave acidente na segunda-feira (24), em Capim Branco (MG), que deixou dois mortos e mais de 20 feridos, também apresenta comportamento diferente quando são considerados especificamente os acidentes com transporte coletivo.

O número total de sinistros na rodovia caiu 21,7%, passando de 7.994 para 6.257 no primeiro semestre, segundo os dados da PRF.

Já as ocorrências envolvendo ônibus e micro-ônibus aumentaram de 142 para 208, uma alta de 46,47%.

O número de feridos nesse tipo de acidente quase triplicou: passou de 19 para 55 vítimas.

Apesar do aumento dos acidentes e dos feridos, não havia registro de mortes envolvendo ônibus ou micro-ônibus na BR-040 no primeiro semestre de 2026. No mesmo período de 2025, oito pessoas morreram em ocorrências desse tipo.

Em 2025, a BR-040 teve 735 acidentes com transporte coletivo. As ocorrências deixaram 20 mortos e 320 feridos, sendo 44 vítimas encaminhadas para atendimento hospitalar em estado grave.

A comparação entre os primeiros semestres de 2025 e 2026 mostra que o aumento dos acidentes envolvendo transporte coletivo ocorre mesmo em um cenário de redução das ocorrências gerais nas rodovias federais mineiras.





Confira os principais números