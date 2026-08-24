PRF Batida entre ônibus e caminhão deixa 15 feridos na BR-040

Uma batida entre um ônibus e um caminhão deixou duas pessoas mortas e 23 feridas, na madrugada desta segunda-feira (24), na BR-040, em Capim Branco, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 4h50, na altura do km 491, no sentido Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes da Quinta Companhia Independente, sediada em Sete Lagoas (MG), foram acionadas para atender à ocorrência. Após a batida, o caminhão pegou fogo.

As duas vítimas fatais foram encontradas carbonizadas no local: um homem, que estava no caminhão, e uma mulher, que estava no ônibus.

Criança e bebê estão entre os feridos

Entre as 23 pessoas feridas estão uma criança, que aparentava ter oito anos, e um bebê de aproximadamente um ano. Conforme os bombeiros, os dois apresentavam ferimentos leves.

Os feridos foram encaminhados para a rede hospitalar de Sete Lagoas. Duas vítimas foram conduzidas diretamente pelos bombeiros, enquanto outras foram transportadas por unidades de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma ambulância da concessionária responsável pela rodovia.

Até o momento, não foram divulgadas informações individualizadas sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Ônibus saiu de Minas Novas

O ônibus envolvido na batida havia saído de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, e pertencia à empresa de viação Pássaro Verde.

Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou a batida entre os dois veículos. A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades.

Rodovia foi interditada nos dois sentidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para realizar o gerenciamento do trânsito. De acordo com as informações divulgadas pelos bombeiros, a BR-040 está interditada nos dois sentidos.

Motoristas que precisam passar pelo trecho devem ficar atentos à interdição e às condições do trânsito na região.

De acordo com a concessionária Via Cristais, o fluxo está parado com um congestionamento de aproximadamente 10 km no sentido sul e fluxo lento com 5 km no sentido norte da estrada.





As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.