Reprodução/redes sociais Helicóptero salva mulher de execução em “tribunal do crime” em Natal

Uma mulher mantida refém por integrantes de uma facção criminosa foi resgatada neste domingo (23), em Natal, quando era levada de barco pelo Rio Potengi para um chamado “tribunal do crime”. Um helicóptero das forças de segurança localizou a embarcação e acompanhou o grupo até o retorno à margem.

Os suspeitos foram presos e a vítima libertada. A identidade da mulher e o número de detidos não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem.

As informações foram divulgadas pela Tribuna do Norte, que atribui o relato da operação à Polícia Militar do Rio Grande do Norte. O Diário do RN também publicou detalhes da ocorrência com base em informações da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed).

A operação começou após as forças de segurança receberem uma denúncia de que uma mulher era transportada contra a vontade em uma embarcação. Segundo a polícia, o grupo pretendia executá-la.

O helicóptero Potiguar 01, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi então acionado para procurar o barco.

A aeronave encontrou a embarcação nas proximidades da comunidade Passo da Pátria, na Zona Leste de Natal. A partir daí, passou a acompanhar o trajeto pelo rio.

Com o helicóptero sobre a área, os suspeitos interromperam o deslocamento e retornaram para o ponto de onde haviam saído.

Helicóptero cerca barco durante “tribunal do crime”

Enquanto o Potiguar 01 acompanhava a embarcação do alto, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque se deslocaram para a região onde o grupo desembarcaria.

O cerco estava montado quando o barco voltou.

Os policiais fizeram a abordagem, prenderam os suspeitos e retiraram a mulher da embarcação. Segundo a Polícia Militar, ela estava em situação de cárcere privado e sob ameaça.

Imagens divulgadas pela Sesed e reproduzidas por veículos do Rio Grande do Norte mostram parte da operação no Rio Potengi e a chegada das equipes policiais.

A expressão “tribunal do crime” é usada para sessões clandestinas em que integrantes de grupos criminosos decidem punições contra pessoas acusadas de descumprir regras impostas pela própria facção. Essas decisões não têm qualquer relação com o sistema de Justiça.

Mulher teria sido acusada de ser informante

A motivação para o sequestro ainda não foi detalhada oficialmente.

A mulher teria sido acusada pelos criminosos de atuar como informante. Essa versão não foi confirmada pela Sesed no material oficial reproduzido pelos demais veículos consultados.

Não há, até o momento, informação sobre como a vítima foi capturada, quanto tempo permaneceu em poder do grupo ou para qual ponto do rio seria levada.

Também não foram divulgados os nomes dos presos nem quais crimes deverão ser atribuídos individualmente a eles.

Após o resgate, os suspeitos foram encaminhados para os procedimentos policiais. O caso deverá ser investigado para esclarecer quem participou do sequestro, qual era a motivação e de que forma o grupo pretendia executar a vítima.

O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte e com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.