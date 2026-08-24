Márcio Correia Geada Campos do Jordão (SP)

Um contraste térmico segue atingindo o Brasil durante este início de semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A presença de uma massa de ar frio deixa a Região Sul com temperaturas baixas, com a previsão de geadas. Há alerta do Inmet para o fenômeno nos três estados da região.

Por outro lado, parte do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste seguem com calor extremo e valores críticos de umidade relativa do ar. A região segue em alerta do Inmet para a condição.

Veja a previsão por região:

Sul

Para esta semana, os especialistas esperam o aumento da nebulosidade sobre a região Sul do Brasil.

De acordo com a previsão, o céu fica com muitas nuvens em toda a região. O Inmet também informou que o frio perde a intensidade, sendo assim as geadas devem ser registradas em pontos mais altos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a região ainda deve registrar temperaturas abaixo de zero mais uma vez.

Com a geada, há risco leve de perda de plantações e temperatura mínima até 3ºC.

Sudeste

Nesta segunda-feira (24), a previsão indica um aumento da nebulosidade com chuva isolada entre o litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, litoral sul do Espírito Santo e na região de divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Com isso, o tempo quente e seco dá uma aliviada em parte da região. Ainda assim, parte de Minas e São Paulo seguem sob alerta de baixa umidade relativa do ar. O aviso é válido para áreas mais próximas ao centro.

Centro-Oeste

A semana começa com um aumento de nebulosidade no Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e no sul de Goiás. Nestas áreas, o céu fica com muitas nuvens. Nas demais, o tempo permanece ensolarado, com poucas nuvens, predominando o tempo quente e seco.

A região segue sob alerta laranja do Inmet para baixa umidade relativa do ar. O aviso atinge praticamente toda a região.

Sendo assim, alguns pontos podem registrar temperaturas máximas significativamente acima da média, conforme informou o Inmet.

O aviso é de perigo e perigo potencial, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

Norte

Nesta segunda-feira (24), as instabilidades retornam em boa parte da Região Norte. As chuvas atingem os pontos do Acre, áreas do Amazonas e também parte de Roraima.

Segundo o Inmet, há pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Não alerta sobre o perigo de chuvas ou acúmulo de água para a região. Porém, parte do Pará e Rondônia estão sob alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar.

Nordeste

O Nordeste começa a semana com o céu cheio de nuvens ao longo da faixa leste da região. A previsão indica chuvas isoladas entre o litoral da Bahia e o litoral leste do Rio Grande do Norte.

Nas demais áreas, o predomínio será de poucas nuvens.

Há um alerta amarelo para um vendaval . O aviso é válido para a região costeira e indica um vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. As áreas em alerta são:

Norte Cearense;

Noroeste Cearense;

Oeste Potiguar;

Central Potiguar;

Leste Maranhense;

Metropolitana de Fortaleza;

Jaguaribe;

Norte Piauiense;

Leste Potiguar;

Agreste Potiguar;

Norte Maranhense.

Segundo Inmet, há baixo risco de queda de galhos e de árvores.

Por outro lado, o interior da região Nordeste também segue sob alerta laranja para baixa umidade relativa do ar. Algumas capitais podem registrar máximas próximas dos 40°C, conforme informaram os meteorologistas.



