Corpo de Bombeiros Jovem de 18 anos morre após carro cair em ribanceira na BR-381

Um jovem de 18 anos morreu na manhã deste domingo (23) após o carro em que estava sair da pista e cair em uma ribanceira às margens da BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na altura do km 321 da rodovia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 5h30, por meio do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM), para atender à ocorrência. A informação inicial era de que uma vítima estava presa às ferragens.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo, um Renault Clio, perdeu o controle, saiu da pista e despencou por uma ribanceira de aproximadamente 20 metros.

Cinco pessoas estavam no automóvel no momento do acidente. Quatro ocupantes foram resgatados com vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Nova 381.

O condutor, de 18 anos, ficou preso à estrutura do carro e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu ainda no local.

Bombeiros fizeram desencarceramento

Após a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a área foi liberada para que os bombeiros realizassem o trabalho de salvamento.

A equipe do CBMMG fez o desencarceramento do jovem, que ficou preso às ferragens do veículo. O corpo foi posteriormente entregue aos cuidados da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos cabíveis.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do carro ainda serão investigadas pelas autoridades.





Atendimento teve atuação de quatro instituições

O atendimento à ocorrência contou com a participação integrada do Corpo de Bombeiros, da concessionária Nova 381, da PRF e da Polícia Civil de Minas Gerais.

As equipes atuaram no resgate das vítimas, na segurança do local, nos procedimentos de perícia e na retirada do jovem que ficou preso no veículo.