A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou as imagens das vítimas que estavam no micro-ônibus da Secretaria de Saúde que bateu de frente com uma carreta na BR-373, em Ipiranga (PR), na madrugada de ontem (19).Em nota publicada nas redes sociais, disse que manifesta o pesar pela tragédia e que prestava “nossa homenagem a cada uma das vidas que partiram”. Confira as idades e os nomes abaixo:
- Adenilson Chaves Dos Santos, 37 Anos
- Azelia Grisoski Stadler, 75 Anos
- Cinthia Souza De Oliveira, 35 Anos
- Clodoaldo Ananias Ribeiro De Jesus, 56 Anos
- Cristiane Luíza Da Silva, 29 Anos
- Edenilze Teresinha Bronguel De Jesus, 50 Anos
- Edineia Lemes Batista, 38 Anos
- Elisabeth Do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 Anos
- Elisandra Batista, 6 Anos
- Erick Cezar Wiertel, 38 Anos
- Evelyn Cristina De Jesus Silva, 10 Anos
- Ivonete Das Graças Malaquias, 59 Anos
- João Paulo De Almeida, 26 Anos
- Liane Bienert, 56 Anos
- Lucimara Guilherme, 30 Anos
- Marcos Vinicius Marconato, 45 Anos
- Meirielli Neiverth Marconato, 44 Anos
- Miriam Vieira Magalhães, 50 Anos
- Nelson Luiz Bronguel, 61 Anos
- Rosemari Nortok Cosmo, 58 Anos
- Valderi Stadler, 47 Anos
- Willieny Brandt Marconato, 32 Anos
A cidade também decretou luto durante toda quarta-feira (19), cancelando aulas no período da tarde e suspendendo serviços administrativos. A prefeitura cancelou o mutirão de vacinação no dia 22 de agosto.
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Cinco sobreviventes foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. Não foram divulgados os estados de saúde deles. Das 23 vítimas, 13 eram mulheres, 8, homens e duas eram crianças.
Psicólogos, assistentes sociais e defensores públicos foram disponibilizados às famílias das vítimas para apoio e orientações a partir de agora. A Universidade Estadual de Ponta Grosa (UEPG) trabalha com os profissionais no auxílio.
O que já se sabe sobre o acidente?
Segundo informações da PRF e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), indícios apontam que o caminhão adentrou na contramão e acabou batendo de frente com o micro-ônibus.
Perícias preliminares apontaram que o tacógrafo do caminhão, equipamento responsável por mensurar a velocidade do veículo, estava com defeito. Ele mensurava, mas não correspondia com precisão.