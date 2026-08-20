Foto: Reprodução/Redes Sociais Das 23 vítimas, 13 eram mulheres, 8, homens e duas eram crianças

A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou as imagens das vítimas que estavam no micro-ônibus da Secretaria de Saúde que bateu de frente com uma carreta na BR-373, em Ipiranga (PR), na madrugada de ontem (19).

Adenilson Chaves Dos Santos, 37 Anos

Azelia Grisoski Stadler, 75 Anos

Cinthia Souza De Oliveira, 35 Anos

Clodoaldo Ananias Ribeiro De Jesus, 56 Anos

Cristiane Luíza Da Silva, 29 Anos

Edenilze Teresinha Bronguel De Jesus, 50 Anos

Edineia Lemes Batista, 38 Anos

Elisabeth Do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 Anos

Elisandra Batista, 6 Anos

Erick Cezar Wiertel, 38 Anos

Evelyn Cristina De Jesus Silva, 10 Anos

Ivonete Das Graças Malaquias, 59 Anos

João Paulo De Almeida, 26 Anos

Liane Bienert, 56 Anos

Lucimara Guilherme, 30 Anos

Marcos Vinicius Marconato, 45 Anos

Meirielli Neiverth Marconato, 44 Anos

Miriam Vieira Magalhães, 50 Anos

Nelson Luiz Bronguel, 61 Anos

Rosemari Nortok Cosmo, 58 Anos

Valderi Stadler, 47 Anos

Willieny Brandt Marconato, 32 Anos

Em nota publicada nas redes sociais, disse que manifesta o pesar pela tragédia e que prestava “nossa homenagem a cada uma das vidas que partiram”. Confira as idades e os nomes abaixo:

A cidade também decretou luto durante toda quarta-feira (19), cancelando aulas no período da tarde e suspendendo serviços administrativos. A prefeitura cancelou o mutirão de vacinação no dia 22 de agosto.





Cinco sobreviventes foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. Não foram divulgados os estados de saúde deles. Das 23 vítimas, 13 eram mulheres, 8, homens e duas eram crianças.

Psicólogos, assistentes sociais e defensores públicos foram disponibilizados às famílias das vítimas para apoio e orientações a partir de agora. A Universidade Estadual de Ponta Grosa (UEPG) trabalha com os profissionais no auxílio.





O que já se sabe sobre o acidente?

Segundo informações da PRF e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), indícios apontam que o caminhão adentrou na contramão e acabou batendo de frente com o micro-ônibus.

Perícias preliminares apontaram que o tacógrafo do caminhão, equipamento responsável por mensurar a velocidade do veículo, estava com defeito. Ele mensurava, mas não correspondia com precisão.