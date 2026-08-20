Das 23 vítimas, 13 eram mulheres, 8, homens e duas eram crianças
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Das 23 vítimas, 13 eram mulheres, 8, homens e duas eram crianças

A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou as imagens das vítimas que estavam no micro-ônibus da Secretaria de Saúde que bateu de frente com uma carreta na BR-373, em Ipiranga (PR), na madrugada de ontem (19).

Em nota publicada nas redes sociais, disse que manifesta o pesar pela tragédia e que prestava “nossa homenagem a cada uma das vidas que partiram”. Confira as idades e os nomes abaixo:

  • Adenilson Chaves Dos Santos, 37 Anos
  • Azelia Grisoski Stadler, 75 Anos
  • Cinthia Souza De Oliveira, 35 Anos
  • Clodoaldo Ananias Ribeiro De Jesus, 56 Anos
  • Cristiane Luíza Da Silva, 29 Anos
  • Edenilze Teresinha Bronguel De Jesus, 50 Anos
  • Edineia Lemes Batista, 38 Anos
  • Elisabeth Do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 Anos
  • Elisandra Batista, 6 Anos
  • Erick Cezar Wiertel, 38 Anos
  • Evelyn Cristina De Jesus Silva, 10 Anos
  • Ivonete Das Graças Malaquias, 59 Anos
  • João Paulo De Almeida, 26 Anos
  • Liane Bienert, 56 Anos
  • Lucimara Guilherme, 30 Anos
  • Marcos Vinicius Marconato, 45 Anos
  • Meirielli Neiverth Marconato, 44 Anos
  • Miriam Vieira Magalhães, 50 Anos
  • Nelson Luiz Bronguel, 61 Anos
  • Rosemari Nortok Cosmo, 58 Anos
  • Valderi Stadler, 47 Anos
  • Willieny Brandt Marconato, 32 Anos

A cidade também decretou luto durante toda quarta-feira (19), cancelando aulas no período da tarde e suspendendo serviços administrativos. A prefeitura cancelou o mutirão de vacinação no dia 22 de agosto.

Imbituva decretou luto. Foto: Foto: Divulgação/Prefeitura de Imbituva


Cinco sobreviventes foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. Não foram divulgados os estados de saúde deles. Das 23 vítimas, 13 eram mulheres, 8, homens e duas eram crianças.

Psicólogos, assistentes sociais e defensores públicos foram disponibilizados às famílias das vítimas para apoio e orientações a partir de agora. A Universidade Estadual de Ponta Grosa (UEPG) trabalha com os profissionais no auxílio.


O que já se sabe sobre o acidente?

Segundo informações da PRF e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), indícios apontam que o caminhão adentrou na contramão e acabou batendo de frente com o micro-ônibus.

Perícias preliminares apontaram que o tacógrafo do caminhão, equipamento responsável por mensurar a velocidade do veículo, estava com defeito. Ele mensurava, mas não correspondia com precisão.

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